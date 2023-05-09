اليوم.. عرض «حامل اللقب» ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم

لليوم الرابع على التوالي يواصل مهرجان جمعية الفيلم فعاليات دورته الـ 49، والتي تستمر حتى 20 مايو الجاري، تحت شعار «سينما مصرية.. مصرية»، ويعرض فيلم «حامل اللقب» للمخرج هشام فتحي، على هامش فعاليات المهرجان في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، ويلي عرض الفيلم ندوة بحضور صناعه.

استفتاء على الأفلام المصرية التي عرضت خلال عام 2022

ويجري مهرجان جمعية الفيلم استفتاء على الأفلام المصرية التي عرضت خلال عام 2022، سواء على المنصات الإلكترونية أو دور العرض السينمائي والتي وصل عددها لـ 30 فيلما، من بينهم «من أجل زيكو»، «الجريمة»، «حامل اللقب»، «قمر 14»، «2 طلعت حرب»، «واحد تاني»، «العنكبوت»، «كيرة والجن»، «فضل ونعمة»، «تحت تهديد السلاح» و«نبيل الجميل أخصائي تجميل» بالإضافة إلى «عمهم».

ووقع الاختيار على 8 أفلام من الـ 30 فيلما يتم عرضها على مدار أيام المهرجان، يلي العرض ندوات من الجمهور والنقاد بحضور صناع الفيلم وأبطاله.

أعضاء لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم

ويترأس لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم المخرج والسيناريست إبراهيم الموجي، وتضم في عضويتها كلا من الناقدة أمل الجمل، المخرج عادل الأعصر، الناقدة ماجدة موريس، المخرج محمد ياسين، المنتج والكاتب هشام سليمان، بالإضافة إلى الكاتب والناقد الدكتور وليد سيف.