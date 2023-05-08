مركز الإبداع يستضيف ندوة فيلم قمر 14 بحضور هادي الباجوري

يواصل مهرجان جمعية الفيلم، فعاليات اليوم الثالث من دورته الـ49، بعرض فيلم قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وتستمر فعاليات المخرجان حتى 20 مايو الجاري.

فيلم قمر 14

ويلي عرض فيلم قمر 14، ندوة بحضور المخرج هادي الباجوري، والسيناريست محمود زهران، إضافة إلى مصمم الملابس خالد عزام، ومصمم الأفيشات يوسف عادل، ويديرها الناقد محمد نبيل.

5 أفلام يعرضها مهرجان الفيلم للجمهور يوميا

ويأتي فيلم قمر 14 ضمن قائمة تضم 30 فيلما عرض في دور العرض السينمائية المصرية والمنصات خلال عام 2022، لإجراء استفتاء عن الأفلام الأفضل خلال العام، ووقع اختيار الجمعية على 5 أفلام تعرضها على مدار فترة المهرجان، ويلي عرضها ندوات مع الجمهور بحضور صناعها.

وبعد عرض فيلم قمر 14، تعرض أفلام «حامل اللقب» للمخرج هشام فتحي، و«العنكبوت» للمخرج أحمد جلال، و«كيرة والجن» للمخرج شريف عرفة، و«تسليم أهالي» للمخرج خالد الحلفاوي، إضافة إلى «فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام.

تفاصيل فيلم قمر 14

يجمع فيلم قمر 14 في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم خالد النبوي، وشيرين رضا، وأحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، وغادة عادل، وأحمد حاتم، وأحمد مالك، وخالد أنور، ومحمد علاء، وأسماء أبو اليزيد، وميار الغيطي، وعرض للمرة الأولى في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك قبل طرحه في دور العرض السينمائي يناير 2022، وحقق وقتها إيرادات تجاوزت 2.5 مليون جنيه.