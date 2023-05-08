تقديم خدمات علاجية لـ52 ألف مريض إدمان خلال 4 أشهر

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقديم الخدمات العلاجية خلال الثلث الأول من العام الجاري لـ52 ألفا و582 مريضا، منهم 4454 مريضا من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، في الأسمرات، والمحروسة، وإسطبل عنتر، وبشاير الخير، وحدائق أكتوبر، وحي الضواحي ببورسعيد.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن الخدمات تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، مشيرا إلى أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

%96 من المتعافين ذكور

وأوضح الصندوق، أن نسبة الذكور المتلقين لهذه الخدمات بلغت 96.28%، بينما بلغت نسبة الإناث 3.72%، ما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقي العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم «16023»، وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن، وجاري الإعداد لافتتاح مركزين جديدين في محافظتي قنا والجيزة، وكذلك إنشاء مراكز علاجية بمحافظات دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.

القاهرة في المرتبة الأولى

وأضاف الصندوق، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن بنسبة 27.17%، يليها محافظة الجيزة 15.18%، وذلك بسبب ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج.

وجاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان الإنترنت، وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.

%38 من متلقي الخدمة بدأوا التعاطي من سن 15 عاما

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الثلث الأول من 2023 كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث أن نسبة 38.28% بدأوا من سن 15 حتى 20 عاما، ونسبة 37.65% بدأوا من سن 20 حتى 30 عاما، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 12.75%.

ولفت إلى أن أكثر مواد التعاطي هي الهيروين، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 32.42%، في حين يأتي تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 31.76%، يليه الترامادول بنسبة 17.66%، والتعاطي المتعدد، أي تعاطي أكثر من مادة مخدرة، بينما جاءت المخدرات التخليقية، مثل الاستروكس والفودو والبودر والشابو بنسبة 18.55%.