هل ينتكس المتعافي من الإدمان مرة أخرى؟.. «الصحة» تُجيب (فيديو)

أجابت الدكتورة رغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، على التساؤل عن إمكانية عودة المتعافي إلى الإدمان مرة أخرى، في فيديو جديد لها، نُشر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على «يوتيوب»، مؤكدة أنها وفرت خطا ساخناً لطلب مساعدة الأطباء النفسيين يحمل رقم «16328».

قالت الدكتورة رغدة الجميل في «الفيديو»، إن الانتكاسة والرجوع إلى الإدمان مرة أخرى لا تأتي بدون أي سبب، خاصة أن المتعافي من المعروف أن يسير على خطة علاجية محددة في حالة الالتزام بها ليس من السهل العودة مرة أخرى للإدمان.

طرق الحماية من الانتكاسة

ووجهت مدير إدارة علاج الإدمان نصيحتها للمتعافين قائلة: «في إيديك تحمي نفسك من الانتكاسة من خلال الالتزام بخطة علاجية والبعد عن أي سباب كانت سبب في الانتكاسة من قبل»، مشددة على ضرورة الابتعاد عن العوامل التي تسبب الانتكاسة وعدم التعرض لها.

الانتكاسة أمر وارد

أكدت الدكتورة رغدة الجميل، أن الانتكاسة أمر وارد طالما لم يلتزم بحماية نفسه منها، كنتيجة للتغير الذي يحدث في المخ واللهفة التي يتعرض لها المتعافي، مشددة على ضرورة البحث عن عوامل التشجيع والبعد عن الأسباب التي تفتح أبواب الانتكاسة.