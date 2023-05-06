محافظة القاهرة تحدد تعريفة المواصلات بين المرج والأقاليم.. اعرف الأسعار

بعد تحريك أسعار السولار من قبل وزارة البترول، حددت محافظة القاهرة تعريفة المواصلات بين القاهرة والأقاليم، ومنها تعريفة الركوب لسيارات أجرة الأقاليم بين المرج والمحافظات والتشديد على الالتزام بها، وذلك وفق تقرير أعلنت عنه المحافظة، وهي كالتالي:

خطوط الوجه القبلي

- خط المرج أسيوط 123.20 جنيه.

- خط المرج سوهاج 135.30 جنيه.

- خط المرج الفيوم 28.60 جنيه.

- خط المرج أبشواى 30.80 جنيه.

- خط المرج قنا 154 جنيهًا.

- خط المرج ملوى 106.70 جنيه.

- خط المرج المنيا 95.70 جنيه.

- خط المرج بنى سويف 38.50 جنيه.

- خط المرج الواسطى 35.20 جنيه.

- خط المرج يوسف الصديق 34.10 جنيه.

- خط المرج الوادي الجديد 162.80 جنيه.

خطوط الوجه البحري

- خط المرج السويس بيجو 30.80 جنيه.

- خط المرج السويس ميكروباص 30.80 جنيه.

- خط المرج بورتو السخنة 38.50 جنيه.

- خط المرج الاسماعيلية بيجو 28.60 جنيه.

- خط المرج الاسماعيلية ميكروباص 28.60 جنيه.

- خط المرج فايد بيجو 28.60 جنيه.

- خط المرج فايد ميكروباص 28.60 جنيه.

- خط المرج القصاصين 25.30 جنيه.

- خط المرج القنطرة 36.30 جنيه.

- خط المرج التل الكبير 25.30 جنيه.

- خط المرج بورسعيد 67.10 جنيه.

خطوط المرج سيناء

- خط المرج الطور 81.40 جنيه.

- خط المرج نويبع 123.20 جنيه.

- خط المرج العريش 71.50 جنيه.

- خط المرج رفح 85.80 جنيه.

- خط المرج الاسكندرية 64.90 جنيه.

- خط المرج العاشر من رمضان 12.10 جنيه.

- خط المرج فاقوس 33 جنيهًا.

- خط المرج بلبيس 14.30 جنيه.

- خط المرج أكتوبر الحصرى 12.10 جنيه.

- خط المرج أكتوبر من القديم 15.40 جنيه.

- خط المرج الهرم 7.70 جنيه.

- خط المرج كفر الدوار 40.70 جنيه.

- خط المرج رشيد 49.50 جنيه.

- خط المرج بنها 12.10 جنيه.

- خط المرج العاصمة الإدارية 27.50 جنيه.

- خط المرج بدر 12.10 جنيه.

- خط المرج عبود 6.60 جنيه.

- خط المرج الزاوية 6.60 جنيه.

- خط المرج مسطرد 3.30 جنيه.

- خط المرج دائري 4.40 جنيه.