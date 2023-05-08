تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلة 2023.. تعرف عليه

كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023 لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وأوضح المجلس الحدود الدنيا للتقدم والقبول في الجامعات الخاصة 2023 لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية كالآتي:

** تنسيق كليات طب الأسنان: 85%

** تنسيق كليات العلاج الطبيعي: 80%

** تنسيق كليات علوم الحاسب: 65%

** تنسيق كليات الهندسة: 70%

* تنسيق كليات الطب البشري: 90%

** تنسيق الجامعات الخاصة 2023

** تنسيق كليات الصيدلة: 75%

** تنسيق كليات العلوم الأساسية: 58%

** تنسيق كليات الطب البيطري: 58%

** تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية: 58%

**تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة: 58%

** كليات الفنون التطبيقية: 58%

**تنسيق كليات اللغات والترجمة: 58%

**تنسيق كليات التربية: 58%

** تنسيق كليات العلوم الاجتماعية: 58%

** تنسيق كليات الإعلام: 58%

** تنسيق كليات الحقوق والقانون: 58%

** تنسيق كليات التمريض: 58%

** تنسيق كليات الآثار: 58%

* العلوم السينمائية: 58%

ونوه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة إلى أنه يحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الإنترنت.