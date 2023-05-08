تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. الحدود الدنيا لطلاب الشهادات المعادلة

كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول طلاب الثانوية العامة للشهادات المعادلة العربية والأجنبية، في تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 الجديدة، لمختلف الكليات ووفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 الجديدة، كالآتي:

** تنسيق كليات الطب البشري: 90%

** تنسيق كليات طب الأسنان: 85%

** تنسيق كليات العلاج الطبيعي: 80%

** تنسيق كليات الصيدلة: 75%

** تنسيق كليات الهندسة: 70%

** تنسيق كليات علوم الحاسب: 65%

** تنسيق كليات الطب البيطري: 58%

** تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية: 58%

** تنسيق كليات العلوم الأساسية: 58%

** كليات الفنون التطبيقية: 58%

** تنسيق كليات الإعلام: 58%

**تنسيق كليات اللغات والترجمة: 58%

**تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة: 58%

**تنسيق كليات التربية: 58%

** تنسيق كليات العلوم الاجتماعية: 58%

** تنسيق كليات الحقوق والقانون: 58%

** تنسيق كليات التمريض: 58%

** تنسيق كليات الآثار: 58%

* العلوم السينمائية: 58%