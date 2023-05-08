كل ما تود معرفته عن قطار «القاهرة - مطروح».. استعدادات مكثفة لتشغيله

تستعد هيئة السكك الحديدية خلال الفترة الحالية، لاطلاق قطار القاهرة مطروح، وفق رغبة العديد من المواطنين للذهاب إلى مرسى مطروح للتنزه خلال الفترة المقبلة «الصيفية»، فيتم حاليا التنسيق بين الهيئة لتحديد التفاصيل الكاملة للاطلاع والمواعيد النهائية للتشغيل، فضلاً عن أسعار تذاكر القطار.

وضع جدول التشغيل

وفق مصدر مسئول بالهيئة، فإن قطار القاهرة مطروح من المعتاد أن يتم اطلاقه مع قرب حلول فصل الصيف، بالتزامن مع رغبة العديد من المواطنين في الاستمتاع بالأجواء في مرسى مطروح، موضحاً أن الهيئة تعمل حالياً على وضع جدول التشغيل الخاص به.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه من المعتاد أن يتم اطلاق قطارين «مكيف ونوم»، موضحاً أن زيادة عدد القطارات يتوقف على درجة إقبال الركاب عليها، مؤكدا أن الهيئة تعمل حالياً على تحديد أسعار تذاكر القطار ومواعيد التشغيل.

توفير أفضل الخدمات للركاب

وعن طريقة حجز تذاكر قطار القاهرة / مطروح، أوضح المصدر، أنه يتم حجز التذاكر وفق الطرق المعتادة عقب توفيرها مباشرة، سواء من شباك التذاكر بالمحطة، أو «أون لاين» من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر، مؤكداً أن هيئة السكة الحديد حريصة على توفير أفضل الخدمات للركاب.

ونوه المصدر إلى أن القطارات من المقرر أن تعمل بشكل يومي عدا قطار النوم الذي يعمل «يوم ويوم»، مؤكداً أن القطارات سيتم صيانتها جيداً قبل خروجها من الورش، والتأكد من مدى جاهزيتها للرحلات ذهاباً وإياباً.