السكة الحديد تحدد متوسط تأخيرات القطارات وتعلن تحذيرات مهمة
كتب:
كريم روماني
10:27 ص | السبت 06 مايو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية
حددت هيئة السكك الحديدية، متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت الموافق 6 مايو الجاري، موضحة أنَّ التأخيرات نتيجة لما يتمّ من أعمال المشروعات الحديثة سواء إنشاء الكباري كبديل لمزلقانات السكة الحديد أو تطوير نظم الإشارات.
متوسط تأخيرات القطارات اليوم
- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.
- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.
- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.
- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.
- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.
- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.
تحذيرات مهمة من السكة الحديد
- عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية.
- عدم العبور من معابر غير شرعية لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين.
- ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور.
- ضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه.
- ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد.
- الالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند عبور المزلقانات.
- الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار.
- ضرورة المشاركة الفاعلة في التوعية من مخاطر رشق القطارات بالحجارة.
- عدم استقلال القطار بالأماكن غير المخصصة للركوب.
- عدم استقلال القطار والركوب بين فواصل العربات أو فوق الأسطح.
- ضرورة عدم شد بلف الطوارئ بالقطارات.
- ضرورة عدم التدخين داخل عربات الركاب.
- ضرورة عدم المرور من الأماكن غير المعدة للعبور.
- ضرورة عدم إلقاء القمامة على قضبان السكك الحديدية.
- ضرورة عدم ركوب القطار دون تذكرة.