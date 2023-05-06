السكة الحديد تحدد متوسط تأخيرات القطارات وتعلن تحذيرات مهمة

حددت هيئة السكك الحديدية، متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت الموافق 6 مايو الجاري، موضحة أنَّ التأخيرات نتيجة لما يتمّ من أعمال المشروعات الحديثة سواء إنشاء الكباري كبديل لمزلقانات السكة الحديد أو تطوير نظم الإشارات.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

تحذيرات مهمة من السكة الحديد

- عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية.

- عدم العبور من معابر غير شرعية لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين.

- ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور.

- ضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه.

- ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد.

- الالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند عبور المزلقانات.

- الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار.

- ضرورة المشاركة الفاعلة في التوعية من مخاطر رشق القطارات بالحجارة.

- عدم استقلال القطار بالأماكن غير المخصصة للركوب.

- عدم استقلال القطار والركوب بين فواصل العربات أو فوق الأسطح.

- ضرورة عدم شد بلف الطوارئ بالقطارات.

- ضرورة عدم التدخين داخل عربات الركاب.

- ضرورة عدم المرور من الأماكن غير المعدة للعبور.

- ضرورة عدم إلقاء القمامة على قضبان السكك الحديدية.

- ضرورة عدم ركوب القطار دون تذكرة.