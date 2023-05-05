«السكة الحديد»: استمرار تطوير عربات القطار الإسباني بأعلى مواصفات الجودة

تستمر أعمال تطوير القطار الإسباني في ورش كوم أبوراضي، على قدم وساق، على يد نخبة من المهندسين والمتخصصين المصريين، في إطار مشروع تطوير المرفق لضمان أفضل الخدمات المقدمة لجمهور الركاب على خط الوجهين البحري والقبلي، خاصة أن عربات القطار الإسباني يصل عمرها إلى 40 عاما.

أكد مصدر مسؤول بالسكة الحديد، أن أعمال تطوير عربات القطار الإسباني تتم على قدم وساق على يد نخبة من المهندسين المصريين، موضحاً أنه يجري حالياً تطوير القطار الثاني بعد أن جرى الانتهاء من تطوير القطار الأول وإتاحته لجمهور الركاب.

تطوير الأنظمة الداخلية كالكراسي أو الستائر

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن تطوير القطار الإسباني يتم وفق أعلى مستويات الجودة سواء في الأنظمة الداخلية كالكراسي أو الستائر أو التكييفات أو الإنارة، والخارجية الخاصة بالغطاء الخارجي للعربة، موضحاً أن المشروع يأتي بالتزامن مع خطة هيئة السكك الحديد لتطوير الخدمات المقدمة للركاب.

التطوير يجري في ورش كوم أبوراضي

وفي سياق متصل، وثقت وزارة النقل أعمال التطوير، بنشر عدد من الصور على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» للأعمال قبل وبعد التطوير، موضحة أن التطوير يجري في ورش كوم أبوراضي، التي تعتبر عصب هيئة السكك الحديدية.