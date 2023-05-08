الإعدام للمتهمين بقتل جزار أثناء دفاعه عن صديقه في كفر شكر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بالحكم بالإعدام للمتهمين بقتل جزار في حفل زفاف بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وبراءة المتهم الثالث ومصادرة السلاح الناري المضبوط، حيث وقعت الجريمة يوم عيد زواج المجني عليه.

صدر الحكم في جنايات بنها برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل وعلي القلشي.

إحالة المتهمين للجنايات

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية لمحكمة الجنايات، أن المتهمين وهم «ط ع م» و«م م م» و«م م م» قتلوا المجني عليه «محمد ي م»، 21 سنة، جزار، بأن توجهوا لمكان وجوده وأطلق المتهم الأول أعيرة نارية من سلاح ناري (فرد خرطوش) بحوزته صوب المجني عليه، فأحدث إصابته بالرأس والتي أودت بحياته، وذلك حال وجود باقي المتهمين بموقع الجريمة للشد من أزر المتهم الأول.

وأضاف أمر الإحالة أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهمون في قتل المجني عليه «ر إ ا» 22 سنة، جزار، أثناء وجوده رفقة المجني عليه الأول، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وذخائر بغير ترخيص.

ضرب المتهم وقتله

فيما كشفت تحريات مباحث مركز شرطة كفر شكر أن المجني عليه لقي مصرعه على يد 3 متهمين دون وجه حق، حيث تعدوا عليه بالضرب وقتلوه وتعمدوا تتبعه من قرية المنشأة الكبرى حتى منزله حيث قتلوه هناك، وكان يدافع عن أحد الأشخاص الذين أرادوا قتله ومنعهم من إنهاء حياة شخص آخر، لذلك عزموا النية على إنهاء حياته وأعدوا أسلحة نارية لذلك.

وقام المتهمون بتتبع خط سير المجني عليه ثم أطلقوا أعيرة نارية صوبه وقتلوه أمام منزله في قرية المنشأة الصغرى، كما أنهم لم يكتفوا بذلك، بل عندما سقط المجني عليه قتيلا على الأرض أطلقوا عليه أعيرة نارية مرة أخرى للتأكد من وفاته.