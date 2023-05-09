«فارس ومحمود» موهبتان ودويتو في التمثيل وتقليد محمد رمضان (صور)

تتميز الإسكندرية بانتعاش الفن والإبداع والثقافة، ولا تزال تتربع على عرش إنجاب الفنانين في مختلف المجالات الفنية، وخاصة التمثيل، فارس ومحمود، شقيقان يتمتعان بالموهبة في التمثيل، ويؤديان مشاهد تمثيلية ويقلدان الفنانين من المشاهير، مثل محمد رمضان، وقدامى الممثلين، في ظل حبهما للفن، وأدائهما التمثيلي بشكل سهل ومميز.

فارس: أحلم بالعالمية المصرية

فكر جديد ينتهجه ابن الإسكندرية فارس سمير عبد المنعم صاحب الـ23 لـ«الوطن» قائلا: «استطعت دراسة التمثيل من خلال قسم المسرح في كلية الآداب بالإسكندرية، وتخصصت فى التمثيل والإخراج، والتحقت بورشة ستوديو الممثل بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وشاركت فى المهرجان القومى للمسرح بدور فى مسرحية زورونى كل سنة مرة، وشاركت فى 4 أعمال مسرحية، ويرادوني حلم بأن أصبح في يوم من الأيام ممثل عالمى، وليس هذا بسفرى للخارج، ولكن بأعمال فنية مصرية قوية يتم ترجمتها لكل لغات العالم كما نترجم نحن أعمالهم».

ممثل موهوب ومقلد رائع

الشاب محمود سمير، 18 عاماً، شقيق فارس، ما زال يدرس في الثانوية العامة يمتلك موهبة التمثيل إلى جانب تقليد الفنانين وأشهرهم محمد رمضان، حيث يمتلك كثيراً من ملامحه سواء في الشكل أو الصوت وكذلك الأداء، ويروي: «لدي موهبتي الخاصة في التمثيل، وأستطيع أداء مختلف الأدوار ولا أريد حصر موهبتي في التقليد فقط لآخرين، وأفعل ذلك لإثبات قدرتي وموهبتي في التمثيل وسألتحق بإحدى الكليات الخاصة بالسينما والمسرح، كما فعل فارس أخي لصقل الموهبة بالدراسة، وأتمنى أن أشارك في أعمال فنية قوية ونحصل على فرصتنا لأن لدينا الكثير نتمنى تقديمه للجمهور».

محمود عبد العزيز قدوتنا

الشقيقان فارس ومحمود أكدا لـ«الوطن»: «نفخر بأننا من غرب الإسكندرية وهي المنطقة التى خرج منها أبرع ممثلي مصر الفنان محمود عبد العزيز، وهو قدوتنا فهو من الورديان ونحن من العجمى ونتمنى أن نخلفه في عالم التمثيل ولتظل الإسكندرية متربعة على عرش إنجاب عظام الفنانين ونعمل على أنفسنا نظرياً وعملياً وعلمياً لنصل إلى أعلى مستوى في فن التمثيل».