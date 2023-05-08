32 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «هارلي» لـ محمد رمضان في السينمات

استطاع الفنان محمد رمضان أن يحقق إيرادات عالية بفيلمه الجديد هارلي، حيث وضع لذاته مكانة مرتفعة، وسط الأفلام المشاركة بموسم عيد الفطر.

إيرادات فيلم هارلي بطولة محمد رمضان

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إجمالي إيرادات فيلم محمد رمضان وصل إلى 32 مليون جنيه، بينما حقق أمس 242 ألف جنيه بدور العرض.

الأفلام المنافسة لـ فيلم هارلي بطولة محمد رمضان

استطاع الفنان محمد رمضان أن ينافس عدد من الأفلام منها «يوم 13، بعد الشر، ابن الحج أحمد، رمسيس باريس، وغيره من الأفلام الأخرى».

وتدور أحداث فيلم هارلي، في إطار تشويقي، حيث يسافر بطل العمل محمد رمضان إلى الخارج، في رحلة عمل، ولكنه بالصدفة يقابل إحدى العصابات، وينضم إليهم في وقت قصير .

أبطال فيلم هارلي لـ محمد رمضان

المخرج محم سمير جمع بين عدد من الأبطال مع الفنان محمد رمضان في بطولة فيلم هارلي عدد كبير من الفنانين منهم مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.