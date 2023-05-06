فيلم دينا الشربيني يتفوق على محمد رمضان في السينما بـ400 ألف جنيه

تفوق فيلم يوم 13 بطولة دينا الشربيني وأحمد داود، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، من حيث الإيرادات على فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، بفارق نحو 400 ألف جنيه، حيث حقق «يوم 13» إيرادات أمس تقدر بـ 731 ألفا و680 جنيها، فيما حقق «هارلي» 374 ألفا و439 جنيها، وذلك حسب بيان موزع السينمائي محمود دفراوي.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، محمود عبدالمغني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانة مراد، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

قصة الفيلم

تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، من خلال وجود قصر يشاع عنه بأنه مسكونًا بالأرواح، ويعود عزالدين ويقوم بدوره أحمد داود من الخارج لاستلام القصر باعتباره ميراثًا، ليواجه كثير من المفاجآت.

أبطال فيلم هارلي

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، قصة محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

قصة الفيلم

تدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن والرومانسية حول عالم المخدرات، ووقوع الشباب في براثن الإدمان، وتدمير حياتهم ومستقبلهم.