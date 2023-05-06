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محمد رمضان ينشر فيديو من حفله الثاني بأمريكا.. يرفع علم مصر

كتب:

بسمة شطا
10:01 م | السبت 06 مايو 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

أقام الفنان محمد رمضان حفله الثاني في أمريكا، وذلك في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، وسط حضور جماهيري كبير، وحرص على مشاركة الجمهور بفيديو يكشف عن جزء خاص من الحفلة.

وشارك رمضان جمهوره بفيديو عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، يظهر خلال حفله الذي أقيم في مدينة سان دييجو وهو يرفع علم مصر على المسرح مدموجا بعلم أمريكا.

محمد رمضان يروج لحفله الثالث في أمريكا

وعلق الفنان محمد رمضان على الفيديو قائلا «ليلة نارية في كاليفورنيا مدينة سان دييجو»، كما أنه روَّج لحفله الثالث في أمريكا المقرر إقامته مساء اليوم في هيوستن.

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل جعفر العمدة والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك معه عدد من الفنانين منهم هالة صدقي ومنذر رياحنة وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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