«يونيسف» تشكر الجهود المصرية لتسهيل عملها في معبر قسطل البري

أعلنت السفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين مرافقتها، اليوم، ممثل اليونيسف في مصر جيريمي هوبكنز، ووفد من الأمم المتحدة لزيارة ميدانية لمعبر قسطل البري على الحدود المصرية السودانية، الذي شكر الجهود المصرية؛ لتسهيل عملها في معبر قسطل البري.

تقديم مختلف المساعدات

وصرح جيريمي بحسب موقع الأمم المتحدة قائلًا: «نحن هنا على الحدود لنوفر الخدمات الصحية ومياه الشرب، وكذلك دورات المياه المتنقلة وأدوات العناية الشخصية والدعم النفسي الاجتماعي، وقد توافد على الحدود المصرية السودانية الآلاف من الأسر النازحة الذين تعرضوا إلى ظروف قاسية جدًا حتى وصلوا إلى الحدود».

الوضع في السودان

وأضاف: «مدينة الخرطوم تبعد ما يقرب من 1000 كم والرحلة خطرة وشاقة، والوضع في السودان كارثي فيجب علينا تقديم الخدمات العاجلة للأطفال والأسر النازحة وبالفعل نحن موجودين هنا».

شكر الحكومة المصرية

وحرص جيريمي على تثمين الجهود التي تقودها الحكومة المصرية، قائلًا «نشكر الحكومة المصرية على الاستجابة السريعة وتسهيل عملنا على الارض، وأود أيضًا أن أشكر الهلال الأحمر المصري على ما يقوموا به من جهود».