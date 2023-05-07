وكيل الأمم المتحدة: «أم الدنيا» أفضل مكان لتنظيم المنتدى الحضري العالمي

قالت ميمونة بنت مهد شريف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مصر ستشهد تنظيم مصر للمنتدى الحضري العالمي في نوفمبر 2024، معربة عن تقديرها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأضافت «ميمونة»، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: «هذا الإنجاز كان محوريا في جعل هذا الحدث واقعا ونحن في الواقع ممتنون لالتزامكم بالحفاظ على التنمية العمرانية المستدامة ودعمها، ونعلن أن الاجتماع الثاني عشر سيتم استضافته في القاهرة».

يحضره وزراء وأكاديميون وأساتذة وكل المتخصصين في مجال التنمية العمرانية

وتابعت، ان المنتدى العالمي من بين أهم المنتديات التي تعقد في مجال التنمية العمرانية، حيث سيحضره وزراء وأكاديميون وأساتذة وكل المتخصصين في مجال التنمية العمرانية كي يتبادلوا وجهات النظر بشأن المستوطنات البشرية.

وأكدت: «للمرة الأولى منذ 20 عاما يتم عقد هذا الاجتماع في القارة الأفريقية، ويتمك استضافته في مدينة كبيرة مثل القاهرة التي يسكنها 20 مليون شخص، وهذا المنتدى العالمي يأتي كنقطة محورية في عقد العمل الخاص بنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ميمونة: لن نترك أحدا يتخلف عن الركب

وأوضحت: «من خلال المنتدى الإقليمي والعالمي، فإن المدن كلها تساعد بعضها البعض وتسرع من عملية تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة، وأنا واثقة من أن المسار السابق للمنتدى العالمي سوف يعززه هذا الاجتماع الذي سوف يعقد في القاهرة وسوف يضع مقاييس معيارية جديدة تتبعها المدن في كل انحاء العالم، والهدف هو أننا لن نترك أحدا يتخلف عن الركب، وأننا كلنا سوف نتخذ الإجراءات الهامة والتي يمكننا تطبيقها على أرض الواقع».

وواصلت: «أنا واثقة من أننا نستطيع ان نقدم أمثلة من خلال هذا الاجتماع الذي سوف يعقد في القاهرة، حيث ناقشت هذه المسألة مع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية في مصر، ورأينا الإجراءات التي يمكن من خلال العمل عليها بشكل جماعي أن نجعل مدننا تتمتع بالصمود والمرونة، ونسعى كي نعقد هذا الاجتماع في القاهرة، لأنها أفضل مكان يعقد فيها الاجتماع، ومصر أم الدنيا».