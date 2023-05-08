وزير الإسكان يلتقي مساعد أمين عام الأمم المتحدة استعدادا لاستضافة «المنتدى الحضري»

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، والدكتور عرفان على، رئيس ديوان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك في إطار الإعداد لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»، المقررة خلال العام المقبل 2024.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، والدكتورة ميمونة شريف، البرنامج التنظيمي للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، والذي تستضيفه مصر في العام المقبل، حيث تمت مناقشة البرنامج التنظيمي الأوْلي خلال لقاء وزير الإسكان مع مسئولي «الهابيتات»، الأسبوع الماضي، والذي يتضمن عدداً من المقترحات لفعاليات المنتدى، والفعاليات على هامش المنتدى، وتشمل تنظيم زيارات للمشاركين في المنتدى إلى المشروعات السكنية والتنموية العملاقة، والمدن الجديدة، التي تم ويجري تنفيذها بمختلف ربوع الدولة المصرية.

الإعداد لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي

وأكد وزير الإسكان، أن المنتدى الحضري العالمي، هو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي استضافته الدولة المصرية في نسخته الـ27 «COP27»، بمدينة شرم الشيخ، وسيكون المنتدى فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الرائدة، حيث إن مصر ستكون أول بلد أفريقي يستضيف الحدث منذ الدورة الافتتاحية في نيروبي بدولة كينيا، وثاني الدول العربية بعد استضافة أبو ظبي للدورة العاشرة.

فرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة

وأضاف الوزير، أن مصر نجحت في الفوز باستضافة ثاني أكبر حدث أممي، وهو المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12، ليكون شاهداً جديداً على نجاح الدولة المصرية في تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، ويكون فرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة في مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن من أهم الأسباب التي أهلت مصر للفوز باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، هو حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، في مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة.

وأضاف أن من بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان، نظراً لدورها في توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.