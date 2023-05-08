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نقل ممثل شاب إلى مستشفى العجوزة تحت إشراف طبي: حالته خطيرة

كتب:

جيهان عبدالعزيز
08:21 م | الإثنين 08 مايو 2023
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

تعرض ممثل شاب إلى حالة إغماء داخل مسكنه في منطقة المهندسين وسط الجيزة، الاثنين، ونقل إلى مستشفى إمبابة العام تحت الإشراف الطبي لخطورة حالته، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. 

تفاصيل الواقعة 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بتعرض حالة إغماء بالعقار رقم 90 شارع وادي النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة.

وتبين من الفحص تعرض الممثل الشاب «أحمد.م.ع» لحالة إغماء، ونقل الممثل الشاب إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج، وتحرر المحضر اللازم تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة.

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