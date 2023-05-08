ختام دوري مراكز شباب قويسنا بحضور قيادات من وزارة الرياضة (صور)

حرص مسؤولو وزارة الشباب والرياضة على حضور اختتام فعاليات مباريات ونهائي دوري مراكز شباب قويسنا 2023 بمركز شباب مصطاي الرياضي.

شهد الحفل حضور الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، وكيل الوزارة، والدكتور بلال بدوي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وحسن بدر وكيل المديرية لقطاع الشباب ومحمد سلامة وكيل المديرية للرياضة، والدكتور حسين السمري نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور وليد الصغير مستشار وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد رفعت مدير لجنة الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور أحمد متولي رئيس قسم الإدارة الرياضية بكلية تربية رياضية جامعة حلوان وأحمد رميح مدير عام إدارة شباب قويسناد وعضو مجلس النواب السابق المحاسب عصام الصباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس حزب بالمنوفية والعميد أحمد رفعت عضو مجلس النواب السابق والمستشار سامي بلابل ومحمد فرحات الجندي ، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز ومدينة قويسنا.

مصطاي تحصد لقب دوري مراكزشباب قويسنا 2023

وحصل فريق مركزشباب مصطاي على المركز الأول ولقب البطولة للموسم 2023 بعد فوزه على منافسه مركز شباب شرانيس 4 / 1 .

من جانبه أكد الدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الريباضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على نشر كل أنواع الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بجميع محافظات الجمهورية لافتا الى أن الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة في عهد الرئيس كان سببا كبيرا في نجاح دوريات مراكز الشباب .

كرم: دعم الرئيس السيسي واهتمام الوزير وراء نجاح البطولة

ولفت كرم كلمته في الاحتفالية، إلى أن تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كانت واضحة تماما لمسؤولي مديريات الشباب والرياضة بتذليل كافة العقبات التي تواجه انتظام فعاليات دوري مراكز الشباب، موضحا أن الدوريات أفرزت الكثير من المواهب الواعدة التي تستهدفها الدولة وتسير في إطار خطة «المشروع القومي لاكتشاف المواهب» الذي يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

ياسين: حصلنا على الدعم الكامل من المديرية

بينما أكد ياسين علي رئيس مجلس إدارة شباب مصطاي أن النسخة الحالية من دوري مراكز شباب قويسنا 2023 شهدت الدعم الكامل من وزارة الشباب والرياضة وتمثلها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مما كان له أكبر الأثر في خروجها بشكل لائق ويتناسب مع خطة الدولة في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة واللعبة الشعبية الأولى وهي كرة القدم.

وأعرب ياسين علي عن سعادته وامتنانه بإصرار مديرية الشباب والرياضة على متابعة فعاليات الدوري منذ بدايته وحتى لحظة الختام، والتعاون الكبير بين المديرية والقطاع الخاص حتى تخرج فعاليات الدوري بنجاح ومحققا للأهداف الرئيسية والاستراتيجية التي وضعها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والإدارة المركزية لمراكزالشباب برئاسة الدكتور محمد عبد القادر.