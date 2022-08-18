وزارة الرياضة تُعلن انطلاق دور الثمانية لنهائيات دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، انطلاق دور الثمانية من نهائيات دوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة، الاثنين المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري.

المنسي يواجه العُميد وسحالي مع ناهيا

وينطلق دور الثمانية الاثنين المقبل بمواجهة فريق مركز شباب الشهيد أحمد المنسي بشمال سيناء، مع فريق مركز شباب مستقبل العُميد بمطروح علي ملعب مركز شباب الجزيرة بالقاهرة، في الرابعة عصرًا.

سحالي وناهيا على ملعب مركز شباب الجزيرة

والمباراة الثانية يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس الجاري بين فريق مركز شباب سحالي بالبحيرة وفريق مركز شباب ناهيا بالجيزة على ملعب مركز شباب الجزيرة بالقاهرة في الرابعة عصرًا.

أرمنت يواجه البرامون 27 أغسطس

ويستضيف ملعب نادي المنيا الجديدة المباراة الثالثة والرابعة في دور ربع نهائي دوري مراكز الشباب، حيث تنطلق المباراة الثلاثة بين فريق مركز شباب أرمنت الحيط بالأقصر وفريق مركز شباب البرامون بالدقهلية في الرابعة عصرًا السبت المقبل الموافق 27 أغسطس الجاري.

نادي المنيا يستضيف شباب الخارجة والعمراوي

والمباراة الأخيرة بذات الدور، تُقام علي ملعب نادي المنيا الجديدة بين فريق مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد وفريق مركز شباب العمراوي بالإسكندرية في الرابعة عصرًا يوم الأحد الموافق 28 أغسطس الجاري.