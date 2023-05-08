اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «الاقتصاد» يواجه التحديات بالإصلاح
كتب:
أحمد شوقي
08:19 م | الإثنين 08 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولي
- «الوطن» تواصل سلسلة ندواتها لتغطية ملفات المحاور «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»
- مُقرِّرو لجان الحوار الوطني: لا خطوط حمراء
- مُقرِّر «الشباب»: عقدنا جلسات ومؤتمرات للاستماع إلى المواطنين.. والشباب قدّموا «كنزاً» من المقترحات
- مُقرِّر «المحليات»: الدستور حقق مزايا كثيرة في الإدارة المحلية.. ونسعى لإنهاء تداخل الاختصاصات بين المجالس
- مُقرِّر مساعد «الزراعة»: نحتاج لحلول تواجه أزمة الأمن الغذائي العالمية.. والتعاونيات ستُسهم في دعم الفلاح
- «السيسي» يوجه بإجراء حوار مجتمعي حول قوانين الأحوال الشخصية والأسرة
- الرئيس يكلف بصَوْن المواقع الأثرية والتاريخية بالقاهرة لإبراز طابعها المعماري الفريد
- خبراء: مصر قادرة على سداد الديون في مواعيدها.. ومظلة الحماية الاجتماعية «حِصن» للأسر الأوْلى بالرعاية
- «الملاح»: الدولة تساند الطبقات الفقيرة بـ«حياة كريمة وكلنا واحد».. و«الشافعي»: دعمت العمالة غير المنتظمة ووفرت السلع
- «شكري» يُسلِّم رسالة من «السيسي» لرئيس تشاد حول تطورات السودان
- تواصل جهود إجلاء المصريين من «بورتسودان»
- وفد من منظمات أممية ودولية يزور معبر «قسطل»
الصفحة الثانية
- اليوم.. بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الخاصة والأهلية
- كليوباترا.. ليست الأخيرة
- نجاح «منصة الامتحانات» في اختبارات «أولى ثانوي»
- القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا
- «التعليم»: يجوز للطلاب تغيير الإجابات مباشرة على المنصة
- «الصحة»: الكشف المبكر عن أورام الثدى يسهم في تقليل العبء عن المرضى
- «ريهام»: صورنا إعلانا وفيلما وثائقيا للتوعية بالتعامل مع السائحين
- «جميل»: «هوية لنا واتعودنا عليها.. وتعرّضنا للكثير من المواقف الكوميدية»
- «ابن بلد».. حملة لتنشيط السياحة: السر في المواطن
- «سنفرو وزوسر وأوزوريس».. أسرة في العريش بأسماء فرعونية
الصفحة الثالثة
- توسيع الحماية الاجتماعية وإجراءات حكومية لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية
- الاقتصاد يواجه التحديات بـ«الإصلاح»
- إشادات دولية بأداء الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات
- رئيس الوزراء الياباني: اقتصاد مصر مؤهل لجذب الاستثمارات
- البنك الدولي: مصر تظل الأعلى نموا في المنطقة
- صندوق النقد: واجه جائحة «كورونا» بنجاح
- مسئول سعودي: القوة البشرية تمكن «القاهرة» من النهوض
الصفحة الرابعة
- اقتصاديون: توسع الدولة في مظلة الحماية الاجتماعية «حصن أمان» لـ«الأسر الأوْلى بالرعاية»
- «أنيس»: زيادة دعم الخبز بنسبة 80% و«تكافل وكرامة» ورفع «الأدنى للأجور» والمعاشات خففت أعباء ارتفاع أسعار السلع
- «بدرة»: مخصصات الحماية ستصل إلى 540 مليار جنيه بزيادة أكثر من 385 مليار جنيه في الموازنة الجديدة أول يوليو المقبل
- «الإصلاح الاقتصادي» حائط الصد لامتصاص صدمات «كورونا» والحرب الأوكرانية
- «السيد»: لم نتعثر في سداد أي التزامات دولية وتنوع اقتصادنا وعدم اعتماده على قطاع واحد أسهما في مرونته
- «شعيب»: المشروعات القومية حمت الاقتصاد من الانكماش وزادت معدلات النمو ووفرت آلاف فرص العمل للشباب
- خبراء: مصر قادرة على سداد الديون في مواعيدها.. وثقة المؤسسات الدولية أفضل رد على المغرضين
- الحكومة: التزاماتنا الدولية ثوابت مصرية.. ولم نتقاعس عنها بتوجيه دائم من القيادة السياسية
- «عيد»: الاقتصاد يتمتع بجدارة ائتمانية قوية و«رمسيس»: الإجراءات الحكومية زادت النمو
الصفحة الخامسة
- «ابدأ» حاضنة لتوطين الصناعة المحلية.. ومساندة القطاع الخاص
- «السيد»: دور «ابدأ» دعم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل من خلال تذليل جميع العقبات
- حل مشكلات المستثمرين.. بوابة لنهضة الصناعة وجذب الاستثمارات
- «مجدي»: القيادة السياسية بذلت مجهودا كبيرا لتذليل التحديات وإنهاء المشكلات من منبعها قبل وصولها إلى جهات التقاضي
- «حسن»: المنتج المحلي طوق النجاة وهناك اهتمام واضح بالصناعة الوطنية
- «الطروحات الحكومية».. آفاق جديدة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص.. وتحفيز الصناعة
- خبير مصرفي: البرنامج يسهم في زيادة السيولة بالأسواق ويجذب رؤوس الأموال والمستثمرين
الصفحة السادسة
- التفاعل الواسع من كل الفئات والقوى السياسية والمواطنين ضرورة.. والبطالة وريادة الأعمال أهم الملفات على طاولة الحوار
- مقرِّرو لجان «الشباب والمحليات والزراعة» بالحوار الوطني: لا خطوط حمراء.. ونناقش الملفات بموضوعية وديمقراطية
- نعمل على إعداد مشروع قانون جديد للمحليات برؤية مشتركة للقوى السياسية والخبراء.. ولا نتخطى دور البرلمان صاحب الحق التشريعي الأصيل
- نهدف إلى تطبيق مبدأ استقلالية ميزانيات المجالس المحلية تنفيذا للنص الدستوري
- سنناقش قضية عودة جماهير كرة القدم إلى المدرجات.. وندعو وزارة الرياضة للقيام بدور فاعل في نشر الوعي الجماهيري للحد من الشغب
- تواصلنا مع الشباب المصريين الدارسين في الخارج لاستقبال مقترحاتهم
الصفحة السابعة
- عقدنا جلسات ومؤتمرات في الجامعات والمدارس والقرى والنجوع للاستماع إلى المواطنين.. والشباب قدّموا «كنزا» من المقترحات والرؤى
- تقديم الدعم لاتحادات الطلبة بالجامعات وتمكين ذوي الهمم وتنمية مشروعات ريادة الأعمال.. أهم القضايا المطروحة على طاولة اللجنة
- نبحث مقترحا بفصل وزارة الشباب عن الرياضة.. ومطالب بإنشاء مجلس قومي للشباب يرفع تقاريره إلى رئاسة الجمهورية مباشرة
- دستور 2014 حقق مزايا كثيرة في الإدارة المحلية.. وملتزمون به ولا تعديل في مواد باب الحكم المحلي
- علينا أن نتعامل مع الوضع الدستورى الحالي ونُحقّق ما يمكن تحقيقه وإتاحة الفرصة للمنافسة بين القوى السياسية
- الدستور يعطي حق المساءلة والاستجواب للمجالس المحلية لأول مرة وسنُحدّد ضوابط لعدم إساءة استخدام هذا الحق
- الحرب الروسية الأوكرانية صنعت أزمة عالمية في مسألة الأمن الغذائي.. ونحتاج إلى حلول لمواجهة تداعيات الأزمة
- التعاونيات الزراعية ستُسهم في دعم الفلاح.. ونسعى لتنمية التصنيع الزراعي لأنه سيُحقّق طفرة اقتصادية كبيرة
- الفلاحون وممثلو النقابات سيشاركون في أعمال اللجنة ومستعدون لعقد جلسات استماع مع الجامعات ومراكز الأبحاث
الصفحة الثامنة
- الهروب من المفاجآت.. 5 غيابات في الزمالك أمام «بروكسي» بالكأس.. «الجزيري» يقود الهجوم الأبيض.. والاتحاد في مطب «السكة»
- قلب «متولى» في أمان.. متابعة خاصة لحالة مدافع الأهلي و«كولر» يتمسك بـ«الجلاصى»
- بالقوة الجبرية.. بيراميدز يرضخ لمواجهة الدراويش والجهاز الفنى يعالج اللاعبين نفسياً
- «111 دقيقة» لا تكفي.. «النني» في طريقه للخروج من أرسنال.. وبشكتاش الأقرب