اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «الاقتصاد» يواجه التحديات بالإصلاح

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- «الوطن» تواصل سلسلة ندواتها لتغطية ملفات المحاور «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»

- مُقرِّرو لجان الحوار الوطني: لا خطوط حمراء

- مُقرِّر «الشباب»: عقدنا جلسات ومؤتمرات للاستماع إلى المواطنين.. والشباب قدّموا «كنزاً» من المقترحات

- مُقرِّر «المحليات»: الدستور حقق مزايا كثيرة في الإدارة المحلية.. ونسعى لإنهاء تداخل الاختصاصات بين المجالس

- مُقرِّر مساعد «الزراعة»: نحتاج لحلول تواجه أزمة الأمن الغذائي العالمية.. والتعاونيات ستُسهم في دعم الفلاح

- «السيسي» يوجه بإجراء حوار مجتمعي حول قوانين الأحوال الشخصية والأسرة

- الرئيس يكلف بصَوْن المواقع الأثرية والتاريخية بالقاهرة لإبراز طابعها المعماري الفريد

- خبراء: مصر قادرة على سداد الديون في مواعيدها.. ومظلة الحماية الاجتماعية «حِصن» للأسر الأوْلى بالرعاية

- «الملاح»: الدولة تساند الطبقات الفقيرة بـ«حياة كريمة وكلنا واحد».. و«الشافعي»: دعمت العمالة غير المنتظمة ووفرت السلع

- «شكري» يُسلِّم رسالة من «السيسي» لرئيس تشاد حول تطورات السودان

- تواصل جهود إجلاء المصريين من «بورتسودان»

- وفد من منظمات أممية ودولية يزور معبر «قسطل»

الصفحة الثانية

- اليوم.. بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الخاصة والأهلية

- كليوباترا.. ليست الأخيرة

- نجاح «منصة الامتحانات» في اختبارات «أولى ثانوي»

- القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا

- «التعليم»: يجوز للطلاب تغيير الإجابات مباشرة على المنصة

- «الصحة»: الكشف المبكر عن أورام الثدى يسهم في تقليل العبء عن المرضى

- «ريهام»: صورنا إعلانا وفيلما وثائقيا للتوعية بالتعامل مع السائحين

- «جميل»: «هوية لنا واتعودنا عليها.. وتعرّضنا للكثير من المواقف الكوميدية»

- «ابن بلد».. حملة لتنشيط السياحة: السر في المواطن

- «سنفرو وزوسر وأوزوريس».. أسرة في العريش بأسماء فرعونية

الصفحة الثالثة

- توسيع الحماية الاجتماعية وإجراءات حكومية لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية

- الاقتصاد يواجه التحديات بـ«الإصلاح»

- إشادات دولية بأداء الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات

- رئيس الوزراء الياباني: اقتصاد مصر مؤهل لجذب الاستثمارات

- البنك الدولي: مصر تظل الأعلى نموا في المنطقة

- صندوق النقد: واجه جائحة «كورونا» بنجاح

- مسئول سعودي: القوة البشرية تمكن «القاهرة» من النهوض

الصفحة الرابعة

- اقتصاديون: توسع الدولة في مظلة الحماية الاجتماعية «حصن أمان» لـ«الأسر الأوْلى بالرعاية»

- «أنيس»: زيادة دعم الخبز بنسبة 80% و«تكافل وكرامة» ورفع «الأدنى للأجور» والمعاشات خففت أعباء ارتفاع أسعار السلع

- «بدرة»: مخصصات الحماية ستصل إلى 540 مليار جنيه بزيادة أكثر من 385 مليار جنيه في الموازنة الجديدة أول يوليو المقبل

- «الإصلاح الاقتصادي» حائط الصد لامتصاص صدمات «كورونا» والحرب الأوكرانية

- «السيد»: لم نتعثر في سداد أي التزامات دولية وتنوع اقتصادنا وعدم اعتماده على قطاع واحد أسهما في مرونته

- «شعيب»: المشروعات القومية حمت الاقتصاد من الانكماش وزادت معدلات النمو ووفرت آلاف فرص العمل للشباب

- خبراء: مصر قادرة على سداد الديون في مواعيدها.. وثقة المؤسسات الدولية أفضل رد على المغرضين

- الحكومة: التزاماتنا الدولية ثوابت مصرية.. ولم نتقاعس عنها بتوجيه دائم من القيادة السياسية

- «عيد»: الاقتصاد يتمتع بجدارة ائتمانية قوية و«رمسيس»: الإجراءات الحكومية زادت النمو

الصفحة الخامسة

- «ابدأ» حاضنة لتوطين الصناعة المحلية.. ومساندة القطاع الخاص

- «السيد»: دور «ابدأ» دعم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل من خلال تذليل جميع العقبات

- حل مشكلات المستثمرين.. بوابة لنهضة الصناعة وجذب الاستثمارات

- «مجدي»: القيادة السياسية بذلت مجهودا كبيرا لتذليل التحديات وإنهاء المشكلات من منبعها قبل وصولها إلى جهات التقاضي

- «حسن»: المنتج المحلي طوق النجاة وهناك اهتمام واضح بالصناعة الوطنية

- «الطروحات الحكومية».. آفاق جديدة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص.. وتحفيز الصناعة

- خبير مصرفي: البرنامج يسهم في زيادة السيولة بالأسواق ويجذب رؤوس الأموال والمستثمرين

الصفحة السادسة

- التفاعل الواسع من كل الفئات والقوى السياسية والمواطنين ضرورة.. والبطالة وريادة الأعمال أهم الملفات على طاولة الحوار

- مقرِّرو لجان «الشباب والمحليات والزراعة» بالحوار الوطني: لا خطوط حمراء.. ونناقش الملفات بموضوعية وديمقراطية

- نعمل على إعداد مشروع قانون جديد للمحليات برؤية مشتركة للقوى السياسية والخبراء.. ولا نتخطى دور البرلمان صاحب الحق التشريعي الأصيل

- نهدف إلى تطبيق مبدأ استقلالية ميزانيات المجالس المحلية تنفيذا للنص الدستوري

- سنناقش قضية عودة جماهير كرة القدم إلى المدرجات.. وندعو وزارة الرياضة للقيام بدور فاعل في نشر الوعي الجماهيري للحد من الشغب

- تواصلنا مع الشباب المصريين الدارسين في الخارج لاستقبال مقترحاتهم

الصفحة السابعة

- عقدنا جلسات ومؤتمرات في الجامعات والمدارس والقرى والنجوع للاستماع إلى المواطنين.. والشباب قدّموا «كنزا» من المقترحات والرؤى

- تقديم الدعم لاتحادات الطلبة بالجامعات وتمكين ذوي الهمم وتنمية مشروعات ريادة الأعمال.. أهم القضايا المطروحة على طاولة اللجنة

- نبحث مقترحا بفصل وزارة الشباب عن الرياضة.. ومطالب بإنشاء مجلس قومي للشباب يرفع تقاريره إلى رئاسة الجمهورية مباشرة

- دستور 2014 حقق مزايا كثيرة في الإدارة المحلية.. وملتزمون به ولا تعديل في مواد باب الحكم المحلي

- علينا أن نتعامل مع الوضع الدستورى الحالي ونُحقّق ما يمكن تحقيقه وإتاحة الفرصة للمنافسة بين القوى السياسية

- الدستور يعطي حق المساءلة والاستجواب للمجالس المحلية لأول مرة وسنُحدّد ضوابط لعدم إساءة استخدام هذا الحق

- الحرب الروسية الأوكرانية صنعت أزمة عالمية في مسألة الأمن الغذائي.. ونحتاج إلى حلول لمواجهة تداعيات الأزمة

- التعاونيات الزراعية ستُسهم في دعم الفلاح.. ونسعى لتنمية التصنيع الزراعي لأنه سيُحقّق طفرة اقتصادية كبيرة

- الفلاحون وممثلو النقابات سيشاركون في أعمال اللجنة ومستعدون لعقد جلسات استماع مع الجامعات ومراكز الأبحاث

الصفحة الثامنة

- الهروب من المفاجآت.. 5 غيابات في الزمالك أمام «بروكسي» بالكأس.. «الجزيري» يقود الهجوم الأبيض.. والاتحاد في مطب «السكة»

- قلب «متولى» في أمان.. متابعة خاصة لحالة مدافع الأهلي و«كولر» يتمسك بـ«الجلاصى»

- بالقوة الجبرية.. بيراميدز يرضخ لمواجهة الدراويش والجهاز الفنى يعالج اللاعبين نفسياً

- «111 دقيقة» لا تكفي.. «النني» في طريقه للخروج من أرسنال.. وبشكتاش الأقرب