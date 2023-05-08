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اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «الاقتصاد» يواجه التحديات بالإصلاح

كتب:

أحمد شوقي
08:19 م | الإثنين 08 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- «الوطن» تواصل سلسلة ندواتها لتغطية ملفات المحاور «السياسي والاقتصادي والمجتمعي» 

- مُقرِّرو لجان الحوار الوطني: لا خطوط حمراء

- مُقرِّر «الشباب»: عقدنا جلسات ومؤتمرات للاستماع إلى المواطنين.. والشباب قدّموا «كنزاً» من المقترحات

- مُقرِّر «المحليات»: الدستور حقق مزايا كثيرة في الإدارة المحلية.. ونسعى لإنهاء تداخل الاختصاصات بين المجالس

- مُقرِّر مساعد «الزراعة»: نحتاج لحلول تواجه أزمة الأمن الغذائي العالمية.. والتعاونيات ستُسهم في دعم الفلاح

- «السيسي» يوجه بإجراء حوار مجتمعي حول قوانين الأحوال الشخصية والأسرة

- الرئيس يكلف بصَوْن المواقع الأثرية والتاريخية بالقاهرة لإبراز طابعها المعماري الفريد 

- خبراء: مصر قادرة على سداد الديون في مواعيدها.. ومظلة الحماية الاجتماعية «حِصن» للأسر الأوْلى بالرعاية

- «الملاح»: الدولة تساند الطبقات الفقيرة بـ«حياة كريمة وكلنا واحد».. و«الشافعي»: دعمت العمالة غير المنتظمة ووفرت السلع

- «شكري» يُسلِّم رسالة من «السيسي» لرئيس تشاد حول تطورات السودان

- تواصل جهود إجلاء المصريين من «بورتسودان»

- وفد من منظمات أممية ودولية يزور معبر «قسطل»  

 

الصفحة الثانية

- اليوم.. بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الخاصة والأهلية 

- كليوباترا.. ليست الأخيرة 

- نجاح «منصة الامتحانات» في اختبارات «أولى ثانوي» 

- القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا

- «التعليم»: يجوز للطلاب تغيير الإجابات مباشرة على المنصة

- «الصحة»: الكشف المبكر عن أورام الثدى يسهم في تقليل العبء عن المرضى 

- «ريهام»: صورنا إعلانا وفيلما وثائقيا للتوعية بالتعامل مع السائحين 

- «جميل»: «هوية لنا واتعودنا عليها.. وتعرّضنا للكثير من المواقف الكوميدية» 

- «ابن بلد».. حملة لتنشيط السياحة: السر في المواطن 

- «سنفرو وزوسر وأوزوريس».. أسرة في العريش بأسماء فرعونية 

الصفحة الثالثة

- توسيع الحماية الاجتماعية وإجراءات حكومية لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية

- الاقتصاد يواجه التحديات بـ«الإصلاح»

- إشادات دولية بأداء الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات

- رئيس الوزراء الياباني: اقتصاد مصر مؤهل لجذب الاستثمارات 

- البنك الدولي: مصر تظل الأعلى نموا في المنطقة

- صندوق النقد: واجه جائحة «كورونا» بنجاح

- مسئول سعودي: القوة البشرية تمكن «القاهرة» من النهوض

الصفحة الرابعة

- اقتصاديون: توسع الدولة في مظلة الحماية الاجتماعية «حصن أمان» لـ«الأسر الأوْلى بالرعاية» 

- «أنيس»: زيادة دعم الخبز بنسبة 80% و«تكافل وكرامة» ورفع «الأدنى للأجور» والمعاشات خففت أعباء ارتفاع أسعار السلع

- «بدرة»: مخصصات الحماية ستصل إلى 540 مليار جنيه بزيادة أكثر من 385 مليار جنيه في الموازنة الجديدة أول يوليو المقبل

- «الإصلاح الاقتصادي» حائط الصد لامتصاص صدمات «كورونا» والحرب الأوكرانية

- «السيد»: لم نتعثر في سداد أي التزامات دولية وتنوع اقتصادنا وعدم اعتماده على قطاع واحد أسهما في مرونته 

- «شعيب»: المشروعات القومية حمت الاقتصاد من الانكماش وزادت معدلات النمو ووفرت آلاف فرص العمل للشباب 

- خبراء: مصر قادرة على سداد الديون في مواعيدها.. وثقة المؤسسات الدولية أفضل رد على المغرضين

- الحكومة: التزاماتنا الدولية ثوابت مصرية.. ولم نتقاعس عنها بتوجيه دائم من القيادة السياسية

- «عيد»: الاقتصاد يتمتع بجدارة ائتمانية قوية و«رمسيس»: الإجراءات الحكومية زادت النمو

الصفحة الخامسة

- «ابدأ» حاضنة لتوطين الصناعة المحلية.. ومساندة القطاع الخاص

- «السيد»: دور «ابدأ» دعم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل من خلال تذليل جميع العقبات

- حل مشكلات المستثمرين.. بوابة لنهضة الصناعة وجذب الاستثمارات

- «مجدي»: القيادة السياسية بذلت مجهودا كبيرا لتذليل التحديات وإنهاء المشكلات من منبعها قبل وصولها إلى جهات التقاضي

- «حسن»: المنتج المحلي طوق النجاة وهناك اهتمام واضح بالصناعة الوطنية 

- «الطروحات الحكومية».. آفاق جديدة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص.. وتحفيز الصناعة

- خبير مصرفي: البرنامج يسهم في زيادة السيولة بالأسواق ويجذب رؤوس الأموال والمستثمرين 

الصفحة السادسة

- التفاعل الواسع من كل الفئات والقوى السياسية والمواطنين ضرورة.. والبطالة وريادة الأعمال أهم الملفات على طاولة الحوار

- مقرِّرو لجان «الشباب والمحليات والزراعة» بالحوار الوطني: لا خطوط حمراء.. ونناقش الملفات بموضوعية وديمقراطية

- نعمل على إعداد مشروع قانون جديد للمحليات برؤية مشتركة للقوى السياسية والخبراء.. ولا نتخطى دور البرلمان صاحب الحق التشريعي الأصيل

- نهدف إلى تطبيق مبدأ استقلالية ميزانيات المجالس المحلية تنفيذا للنص الدستوري

- سنناقش قضية عودة جماهير كرة القدم إلى المدرجات.. وندعو وزارة الرياضة للقيام بدور فاعل في نشر الوعي الجماهيري للحد من الشغب

- تواصلنا مع الشباب المصريين الدارسين في الخارج لاستقبال مقترحاتهم

الصفحة السابعة

- عقدنا جلسات ومؤتمرات في الجامعات والمدارس والقرى والنجوع للاستماع إلى المواطنين.. والشباب قدّموا «كنزا» من المقترحات والرؤى

- تقديم الدعم لاتحادات الطلبة بالجامعات وتمكين ذوي الهمم وتنمية مشروعات ريادة الأعمال.. أهم القضايا المطروحة على طاولة اللجنة

- نبحث مقترحا بفصل وزارة الشباب عن الرياضة.. ومطالب بإنشاء مجلس قومي للشباب يرفع تقاريره إلى رئاسة الجمهورية مباشرة

- دستور 2014 حقق مزايا كثيرة في الإدارة المحلية.. وملتزمون به ولا تعديل في مواد باب الحكم المحلي

- علينا أن نتعامل مع الوضع الدستورى الحالي ونُحقّق ما يمكن تحقيقه وإتاحة الفرصة للمنافسة بين القوى السياسية

- الدستور يعطي حق المساءلة والاستجواب للمجالس المحلية لأول مرة وسنُحدّد ضوابط لعدم إساءة استخدام هذا الحق

- الحرب الروسية الأوكرانية صنعت أزمة عالمية في مسألة الأمن الغذائي.. ونحتاج إلى حلول لمواجهة تداعيات الأزمة

- التعاونيات الزراعية ستُسهم في دعم الفلاح.. ونسعى لتنمية التصنيع الزراعي لأنه سيُحقّق طفرة اقتصادية كبيرة

- الفلاحون وممثلو النقابات سيشاركون في أعمال اللجنة ومستعدون لعقد جلسات استماع مع الجامعات ومراكز الأبحاث

الصفحة الثامنة

- الهروب من المفاجآت.. 5 غيابات في الزمالك أمام «بروكسي» بالكأس.. «الجزيري» يقود الهجوم الأبيض.. والاتحاد في مطب «السكة»

- قلب «متولى» في أمان.. متابعة خاصة لحالة مدافع الأهلي و«كولر» يتمسك بـ«الجلاصى»

- بالقوة الجبرية.. بيراميدز يرضخ لمواجهة الدراويش والجهاز الفنى يعالج اللاعبين نفسياً

- «111 دقيقة» لا تكفي.. «النني» في طريقه للخروج من أرسنال.. وبشكتاش الأقرب  

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