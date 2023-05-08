السجن 15 سنة لمتهم هدد فتاتين بنشر صورهما على «فيس بوك» بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم «ع.ا.م» بالسجن 15 سنة، لاتهامه بتهديد المجني عليهما الفتاتين «ج.خ» و«ر.ش»، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بهما، وإفشاء أمور مخدشة للشرف، بنشر صور خاصة لهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

يقوم بتهديدهما بنشر صور خاصة لهما

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بورود بلاغين مقدمين من المجني عليهما ضد المتهم مفاده أنه يقوم بتهديدهما بنشر صور خاصة لهما، وإفشاء أمور مخدشة للشرف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغتين، وتم القبض على المتهم.

اعترافات المتهم بالواقعة

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب بالواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.