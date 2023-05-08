تسجيل أول حالة حصبة في ولاية «مين» الأمريكية منذ 2019

سجلت السلطات الصحية بولاية مين الأمريكية، اليوم، إصابة طفل بالحصبة، وهي أول حالة تسجل في الولاية منذ عام 2019، رغم الإعلان عن القضاء على الحصبة في الولايات المتحدة.

تقرير عن إصابة طفل بالحصبة

وقال مركز مين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية، إنه تلقى تقريرًا عن نتيجة إيجابية للإصابة بالحصبة لطفل تم تطعيمه ضد المرض الفيروسي، ويعتبر الطفل معديًا ويجب توخي الحذر.

ولم يكشف البيان عن عمر الطفل، على الرغم من أن الأطفال دون سن الخامسة والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا من بين الأشخاص المعرضين لمضاعفات الحصبة.

التأكد من مستوى انتشار المرض في الولاية

وينتظر مركز السيطرة على الأمراض على مستوى الولاية الآن تأكيدًا من مركز السيطرة على الأمراض الوطني، ويعمل على إبلاغ الأفراد المعرضين للخطر في هذه الأثناء.

ووفقًا لأحدث بيانات الحصبة المتاحة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية مين، التي تمتد حتى نهاية عام 2021، ظهرت الحصبة آخر مرة في الولاية في حالتين في عام 2019.

وتم الإعلان عن القضاء على الحصبة في الولايات المتحدة في عام 2000، بفضل برنامج التطعيم الفعال للغاية، كما وصفه مركز السيطرة على الأمراض الفيدرالية.

الإبلاغ عن 10 حالات إصابة في الولايات المتحدة

وتم الإبلاغ عن إجمالي 10 حالات حصبة في الولايات المتحدة اعتبارًا من 28 أبريل، وفي عام 2019، ارتفع عدد الحالات إلى 1274 في 31 ولاية، وهو أعلى عدد منذ عام 1992.

واعتبارًا من 28 أبريل 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي 10 حالات حصبة على مستوى البلاد هذا العام، ولوحظ أن تفشي مرض الحصبة في ولاية أوهايو بدأ في أواخر العام الماضي، ما أثار مخاوف بشأن انخفاض معدلات التطعيم.