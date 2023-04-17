مسلسل عملة نادرة الحلقة 25.. جومانا مراد تحاول التخلص من نيللي كريم

شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 25، تطورًا في الأحداث، إذ تعرضت «نادرة» التي تجسد دورها نيللي كريم، لأكثر من أزمة بسبب خلافها مع «عبد الجبار» ويجسد دوره الفنان جمال سليمان.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 25

تتصل «دميانة» التي تجسد دورها الفنانة جومانا مراد بـ «نادرة» وتطلب رؤيتها وتخبرها أنها ستعد لها فطير هدية وتوافق نادرة، ويجلس عزت زوج دميانة بجوارها وهي تصنع الفطير ويضع السم لـ نادرة، وذلك بعد أن أمرها «عبد الجبار» بوضع السم والتخلص من نادرة في أقرب وقت، بعد معرفته أنها السبب في إصابة «مسعود» أحمد عيد، بالهلاوس، وهددته نادرة أن تفعل ذلك فيه إذا لم يعيد لها نجلها يوسف.

أحداث مسلسل عملة نادرة

تجلس «دميانة» مع نادرة و تطعمها بيديها تقترب منها نادرة لتأكل ثم تسألها عن الثمن الذي دفعه عبد الجبار لها لكي تتخلص منها، وينتظر الجمهور باقي أحداث المسلسل.