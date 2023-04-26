جومانا مراد لـ«الحياة»: نجاح مسلسل عملة نادرة كرم من ربنا

أبدت الفنانة جومانا مراد سعادتها بمشاركتها في مسلسل «عملة نادرة» معتبرة أن المسلسل كان عملًا مهمًا ومختلفًا عن أي عمل سابق لها، مشيرة إلى أن المسلسل تكلف إنتاجيًا وأنفق عليه بشكل كبير وتم عمل ديكور خرافي له.

مسلسل عملة نادرة كٌتب باحترافية عالية

وأوضحت جومانا مراد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن مسلسل عملة نادرة كٌتب باحترافية عالية، مثنية على مخرج المسلسل الذي قدم له صورة مختلفة لم تشبه أي مسلسل صعيدي قٌدم من قبل.

وأضافت: «لو اتفرجت على كل المسلسلات الصعيدية واتفرجت على المسلسل ده هتلاقي الصورة مختلفة والحالة مختلفة»، مثنية على المخرج ماندو العدل، الذي قدم مسلسلا صعيديا بصورة مختلفة على حد تعبيرها.

كل عناصر النجاح كانت متوفرة لهذا المسلسل

وأشارت جومانا مراد إلى أن المسلسل شارك فيه ممثلين مهمين ونجوم كبار، معتبرة أن كل عناصر النجاح كانت متوفرة لهذا المسلسل والتوفيق من الله: «الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا والعمل نجح والناس أحبته»، مؤكدة أن كل مشاهدها في المسلسل كانت صعبة للغاية.