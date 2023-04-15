جومانا مراد: أحمد عيد قدم «السهل الممتنع» في مسلسل عملة نادرة وسعيدة بالتعاون معه

تواصل الفنانة جومانا مراد تحقيق النجاح خلال السباق الرمضاني لهذا العام بشخصية دميانة التي تقدمها في مسلسل عملة نادرة، الذي تتعاون من خلاله مع كوكبة كبيرة من الفنانين، من بينهم أحمد عيد الذي يجمعها به عدد كبير من المشاهد.

قالت جومانا مراد في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنها سعيدة للغاية بالتعاون مع الفنان أحمد عيد، وكان التعاون بينهم مميزا للغاية، مضيفة: «حبيت جدا المشاهد اللي جمعتني بيه، وكان بينا كيميا كبيرة».

وتابعت: «أحمد عيد أثبت جدارته بشكل كبير وبالفعل قدم أداء السهل الممتنع، في مسلسل عملة نادرة، ومبسوطة له وبباركله على النجاح الكبير اللي حققه».

جومانا مراد سعيدة بالعودة إلى الدراما

وعبرت جومانا مراد عن سعادتها بعودته مجددا إلى الدراما بعد غياب دام لسنوات طويلة.

يذكر أن مسلسل عملة نادرة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجومانا مراد وأحمد عيد وجمال سليمان وكمال أبورية، من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.