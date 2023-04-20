الناقدة ماجدة خير الله تشيد بدور جومانا مراد في عملة نادرة: ممثلة موهوبة

أشادت الناقدة ماجده خير الله بأداء الفنانة جومانا مراد خلال مشاركتها في السباق الرمضاني 2023، لاسيما تجربتها في مسلسل «عملة نادرة» بطولة الفنانة نيللي كريم.

وقالت ماجدة خير الله، إن جومانا مراد ممثلة مجتهدة وتحب أن تتنوع في أعمالها وتحرص على أن تقدم أفضل ما لديها، رغم أنها غابت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة ولكنها عادت بقوة ونضج فني كبير وتلعب كل الأدوار بمهارة، موضحة أنها قدمت شخصية دميانة في عملة نادرة بشكل جيد وتستحق ذلك لروعة وتميز أدائها الذي أبهر الجمهور.

وأضافت ماجدة خير الله، أن جومانا مراد تجيد الأدوار الصعبة والمركبة وخاصة دور الفتاة الشعبية مثلما قدمته سابقاً في فيلم الفرح وغيرها من الأدوار مثل سيدة مجتمع أو فتاة شريرة أو شخصية لعوبة، فجميع تلك الأدوار تجيدها جومانا بطريقة حرفية وسلاسة لأنها تطور من موهبتها وتعمل على نفسها وتخلص لعملها.

وأشارت ماجدة خير الله، إلى أنها تعاونت مع جومانا مراد من قبل في مسلسل «ساعة عصاري» والتي كانت تقوم ببطولته مع مجموعة من النجوم وقدمته بطريقة حرفية ونقلت الشخصية لمكان آخر، فضلا أنه لا يفرق معها مساحة الدور ولكن ما يهمها هو تأثيره من عدمه.

وكانت جومانا مراد تصدرت التريند خلال الأيام السابقة بعد مشهد وفاة زوجها في مسلسل عملة نادرة وغرد عليه المدونون، قائلين: «إيه الجمال والعظمة والتعبير والمشاعر في مشهد الوفاة ده ياجومانا، تتألق وتبدع في شخصية دميانا نضج فني رهيب، مشهد مؤثر حقيقي وخلي الواحد اتنكد عليه، ده مش تمثيل لا ده حاجة فوق العظمة، تفوق فظيع».