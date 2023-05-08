السيطرة على حريق معرض أثاث في أرض اللواء

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في معرض منقولات منزلية دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأحال اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة للتحقيق أمام النيابة المختصة.

ماس كهربائي بكمينة كهربائية

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة، من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحدى معرض للمفروشات والمراتب واحتراق عدد من المراتب بمنطقة أرض اللواء.

نشوب حريق بمعرض أثاث

وانتقل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ للسيطرة على الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بمعرض أثاث مساحته 150 مترًا، بسبب ماس كهربائي بكمينة كهربائية وفقا رواية أحدى البائعات في المكان، وحال الاستعانة بالمتواجدين بالشارع فوجئت بانتشار النيران بالمكان، وتمكنت رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات.