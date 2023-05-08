رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيطرة على حريق معرض أثاث في أرض اللواء

كتب:

جيهان عبدالعزيز
09:15 م | الإثنين 08 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في معرض منقولات منزلية دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأحال اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة للتحقيق أمام النيابة المختصة.

ماس كهربائي بكمينة كهربائية

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة، من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحدى معرض للمفروشات والمراتب واحتراق عدد من المراتب بمنطقة أرض اللواء.

نشوب حريق بمعرض أثاث

وانتقل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ للسيطرة على الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بمعرض أثاث مساحته 150 مترًا، بسبب ماس كهربائي بكمينة كهربائية وفقا رواية أحدى البائعات في المكان، وحال الاستعانة بالمتواجدين بالشارع فوجئت بانتشار النيران بالمكان، وتمكنت رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات.

اقرأ المزيد:

السيطرة على حريق في مخزن مياه غازية على الطريق الصحراوي بالفيوم

السيطرة على حريق في مبنى مجلس مدينة زفتى بالغربية دون إصابات

السيطرة على حريق بمحل عطارة في الإسماعيلية

تفاصيل حريق سيدي بشر في الإسكندرية.. مصرع أم وابنتها ومعاينة العقار
بقلم جيهان عبدالعزيز