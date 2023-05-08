السيطرة على حريق في مخزن مياه غازية على الطريق الصحراوي بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء بمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على حريق اندلع في مخزن مياه غازية على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، عصر اليوم الاثنين، وذلك إثر حدوث ماس كهربائي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته.

بلاغ بحريق في مخزن مشروبات غازية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا من أهالي، بنشوب حريق في مخزن مشروبات غازية على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى مكان نشوب حريق في مخزن، حيث جرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، كما تم تبريد مكان الحريق تجنبًا لاشتعال النيران مرة أخر.

وتبينّ من المعاينة الأولية لمكان الحريق، أنّ حدوث ماس كهربائي مفاجئ هو السبب في اندلاع النيران بالمكان.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق وتحديد سببه والتأكد من وجود شبهة جنائية في اشتعال الحريق من عدمه.