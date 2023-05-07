السيطرة على حريق في مبنى مجلس مدينة زفتى بالغربية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغريية على حريق داخل مبنى مجلس مدينة زفتى، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى المكاتب والمباني المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية، ومرفق عمليات الإسعاف بمدينة زفتى، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل أحد المباني بديوان عام مجلس مدينة زفتى، وتصاعد كثيف للدخان.

وانتقلت قوة أمنية، وتم الدفع بسيارتين من قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى المكاتب والمباني الكائنة بمجلس مدينة زفتى بمحافظة الغربية وتم إخماد النيران بجانب عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن النيران أتت على بعض محتويات مجلس مدينة زفتى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب وملابسات اندلاع الحريق.