«الزراعة»: نصيب الفرد من الأراضي لا يتعدى 2 قيراط بسبب زيادة السكان

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة المصرية، حيث تنظر للقطاع الزراعي نظرة خاصة، لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري.

زيادة الإنتاج الزراعي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، أن نتائج هذه الجهود نراها بصورة معاكسة، بشأن ماذا لو لم نقم بهذه الجهود، في ظل الأزمات التي ضربت العالم.

وأوضح القرش، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي، كانت في نطاقها الصحيح، سنظل نعمل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وواصل: «في ظل الزيادة السكانية الموجودة، كان متوسط نصيب الفرد كان يصل إلى 2 فدان، اليوم لا يكمل 2 قيراط، وهناك فارق كبير في المعاملات والمتغيرات الموجودة، ما يدفعنا لتكثيف الجهود للاستفادة من وحدة الأرض والمياه».

توسيع رقعة الأراضي المزروعة

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة،: «نسعى لتوسيع رقعة الأراضي المزروعة والخروج من الوادي الضيق وضخ استثمارات أكبر للقطاع الزراعي وزيادة وحدة إنتاجية الأرض».