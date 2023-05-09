انطلاق الموسم المسرحي في السويس بعرض «فات الميعاد»

انطلق أمس الاثنين موسم المسرح في فرع ثقافة السويس، بعرض المسرحية الأولى «فات الميعاد»، وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني لنشر الثقافة التوعوية في جميع أنحاء المناطق الثقافية، وبحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

تتناول المسرحية فكرة البحث عن القيم والمبادئ التي يسعى الإنسان للعثور عليها طوال حياته، وتم تأليفها وإخراجها من قبل الدكتور أسامة رؤوف، وتضمنت ديكورًا من تصميم عمر كمال وأشعارًا من تأليف محمد فوزي وموسيقى وألحانًا من رفيق يوسف.

عرض المسرحية يستمر لمدة أسبوع

وسيجري عرض المسرحية لمدة أسبوع كامل، وتشمل فعاليات فرع ثقافة السويس عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية والتوعوية، ويتم تنظيمها بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وإدارة فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، وإدارة القناة وسيناء الثقافية برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد والفنان هشام عطوة.

ويهدف هذا النشاط الثقافي إلى تعزيز الفكر الثقافي ودفع عجلة الحراك الثقافي لتحقيق التقدم والريادة.