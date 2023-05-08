«رياضة كفر الشيخ» تنظم دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ضمن خطة أنشطة دعم عشائر الجوالة والجوالات بمركز شباب مسير التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، بمشاركة 18 عضوا من أعضاء عشائر الجوالة بالمركز، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن الدورة التدريبية تناولت محاور عدة أهمها توضيح ماهية المخلفات الإلكترونية، أنواعها وأضرارها ودور الدولة في التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ودور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات والنفايات الإلكترونية وتضمن التدريب التعرف على سبل التخلص منها بصورة آمنة للحفاظ على البيئة.

دورة تدريبية بمشاركة شبابية

وأقيمت الدورة بمركز شباب مسير، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وعبد الفتاح الوكيل ومصطفى الخطيب، منسقي الجوالة والجوالات بالمديرية، وفريق عمل المركز بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.