تفاصيل جريمة إمبابة: العثور على جثمان سيدة وابنتها.. والأمن يطارد المتهم

تواصل أجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على جثمان سيدة وابنتها داخل محل إقامتهما في شقة سكنية بمنطقة إمبابة، إذ كشفت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنَّ الضحية الأولى 80 سنة، مصابة بحرج ذبحي في الرقبة، وعدة طعنات متفرقة في مختلف أنحاء جسدها، وتبين أيضًا أنَّ الضحية الثانية، عمرها 55 سنة، وهي ابنة الأولى مصابة بعدة طعنات في الظهر والبطن.

وأظهرت المعاينة أنَّ هناك آثار بعثرة في محتويات الشقة، مما يشير إلى أن الضحيتين قاومتا الجاني -المجهول- أثناء ارتكابه للواقعة.

التحفظ على 3 كاميرات

وأفادت تحريات المباحث التي قادها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد ربيع مفتش المباحث، أنَّ الجاني دخل بطريقة مشروعة، فقد أظهرت المعاينة للشقة التي تقع في الطابق الثالث بعقار مكون من 4 طوابق، عدم وجود أي آثار عنف في منافذ الشقة، وأن المتهم من المترددين على الضحيتين، وانتشر فريق البحث في محيط مسرح الجريمة.

وتبين أن هناك 3 كاميرات في مكان قريب من مدخل العقار -مسرح الجريمة- تحفظت عليها القوات لفحصها لبيان ما إذا كانت رصدت لقطات وصور للجاني أثناء تنفيذ جريمته، وبدأت القوات مناقشة عدد من أقارب الضحايا والمترددين عليهما، للوقوف على ملابسات ودوافع الجريمة.

تشريح الجثامين

عقب الانتهاء من معاينة مسرح الجريمة، أخطرت القوات النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، وحضر وكيل نيابة حوادث شمال الجيزة إلى مسرح الجريمة، وأجرى مناظرة الجثامين وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.