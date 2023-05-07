«خلاف مع الجار» يحل لغز العثور على جثة داخل «برميل» في قنا

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، داخل المنطقة الجبلية المتاخمة لمحل إقامته.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بذات الناحية عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مع المجني عليه، وفـي سبيل ذلك استدرج المجني عليه لمحل إقامته وباغته بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولى على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول وكذا نقله داخل برميل باستخدام دراجة نارية «تروسيكل» قيادة آخر مقيم بذات الناحية دون علمه لمكان العثور عليها.

وأرشد عن الأداة المستخدمة، جزء محترق من الهاتف المستولى عليه، وبسؤال قائد التروسيكل أيد ما سبق وأضاف بعدم علمه بمحتوى البرميل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللاظكو.