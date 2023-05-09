والد الطفل ابراهيم ضحية «حداد مدينة نصر»: المتهم كان طالب 100 ألف جنيه

روى والد الطفل إبراهيم السيد، البالغ من العمر 11 عامًا، تفاصيل مقتل الطفل على يد شاب في مدينة نصر يدعى «محمد س م» يعمل حدادا، بعد أن استدرج الطفل لاختطافه وطلب فدية من والده، وعند امتناع والده عن دفع الفدية تخلص منه، قائلا: «إن المتهم كان متواجدا لديه داخل السوبر ماركت يشتري علبة سجائر، وعندما فوجئ بوجود المجني عليه اصطحبه إلى منزله بحجة اللهو مع الكلاب ولم أكن أتوقع أن المتهم قام باختطافه لأنه كان جارنا يسكن بالمنطقة منذ فترة قريبة».

كاميرات المراقبة فضحت القاتل

وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أنه اكتشف الواقعة لحظة استقباله اتصالا هاتفيا من زوجته تسأل عن إبراهيم، وعندما أبلغتها أنه ذهب مع جارنا وقال لي سأذهب إلى المنزل لتغيير ملابسها لاستعداده العمل معي داخل السوبرماركت، وقمت بالبحث عنه في جميع الأماكن وأهالي المنطقة يبحثون برفقتنا، قرابة 10 ساعات، وقمنا بتفريغ الكاميرات المراقبة، حتى اكتشفت أن المتهم اصطحب الطفل بالقرب من السوبر ماركت.

ولفت إلى أن اتصل على المتهم، الذي أغلق هاتفه، وعثر على المتهم داخل منزله وواجهه بظهوره بكاميرات المراقبة وأبلغ الأجهزة الأمنية التي حضرت بإلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه خطف الطفل لطلب فدية 100 ألف جنيه.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لطفل داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة نصر، انتقلت قوة أمنية إلى المكان وعثرت على جثة طفل يدعى «إبراهيم.س»، 10 سنوات، بها آثار ضرب، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل حافظ للقرآن الكريم وهو الولد الوحيد لأبويه على 4 بنات، وتم خطفه منذ يومين عن طريق 4 أشخاص من جيرانه لطلب فدية من والده لعلمهم بثرائه وامتلاكه محل سوبر ماركت.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

قررت النيابة حبسه 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

العقوبة القانونية

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح أحمد عزت المحامي في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العقوبات في مادته رقم 234 نص على «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».