إحالة متهم بقتل «موظف إمبابة» إلى محكمة الجنايات.. ضربه بحديدة

بعد مرور 8 أشهر على واقعة مقتل الشاب «محمد. أ. ح»، موظف بالمعاش في العقد السابع من عمره، على يد أحد أقاربه باستخدام آلة حادة بمنطقة الرأس من الخلف، داخل شقته الكائنة بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة إمبابة، بسبب مروره بضائقة مالية، قرر المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لتحديد جلسة محاكمة عاجلة.

بيت النية وعقد العزم على قتله

وتضمن أمر الإحالة الذي حصلت «الوطن» عليه، أن المتهم بدائرة قسم إمبابة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، لرفضه إعطاءه مبلغا ماليا على سبيل السلفة، وباغته من ورائه بعدة ضربات، حتى سقط أرضًا إثرها، قاصدًا إزهاق روحه، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته، واقترنت بجريمة الشروع في سرقة المجني عليه.

ضربه بآلة حادة بمنطقة الرأس

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة إمبابة في كشف ملابسات العثور على جثة موظف بالمعاش به آثار إصابة بالرأس نتيجة الضرب بآلة حادة بمنطقة الرأس من الخلف داخل شقته الكائنة بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليه بدافع السرقة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تعرف على العقوبة القانونية

يقول المحامي هيثم سلامة الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.