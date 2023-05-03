مصرع فتاة صدمتها سيارة في السيدة زينب

شهدت منطقة السيدة زينب واقعة مأساوية، بعدما لقيت فتاة مصرعها، صدمتها سيارة مسرعة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقوع حادث تصادم

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى الطريق في السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بفتاة، ما تسبب في وفاتها.

نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة المستشفى

جرى نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم، لضبط السيارة المتسببة في الحادث، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية.