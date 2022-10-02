جريمة عائلية.. طالب يستعين بصديقه لسرقة عمه في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب «التسلق».

تفاصيل الواقعة

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية ومبلغا ماليا وعملات أجنبية وهاتف محمول من داخل شقته.

بإجراء رجال الشرطة للتحريات وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكبي الواقعة، واتضح أنهما نجل شقيق المُبلغ وصديقه، مقيمان بمحافظة الغربية.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب «التسلق»، كما أقر المتهم الأول أنه نظراً لعلمه باحتفاظ عمه «المجني عليه»، بمبالغ مالية داخل شقته، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقتها.

واشتعان المتهم الأول بالمتهم الثاني فى تنفيذ مخططه، وتوجها لمحل البلاغ، حيث تمكنا من ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم الثاني أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول.

كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.