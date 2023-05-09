انطلاق ماراثون امتحانات أولى وثانية إعدادي في كفر الشيخ

انطلق منذ قليل، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمتابعة وتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إنهاء الاستعدادات لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه جرى إنهاء كل الاستعدادات لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي، التي تنطلق اليوم الثلاثاء، إذ جرى تطهير اللجان الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمُعلمين خلال إجراء الامتحانات، وجرى التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان.

توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات

وذكر «عبد الله»، أنه جرى التشديد على توفير الجو الهادئ للطلاب لأداء الامتحانات، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المُناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يُتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويُسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، مع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ

وبحسب جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ، فإن طلاب تلك المرحلتين يؤدون امتحاناتهم كالتالي:

أولاً: طلاب الصف الأول الإعدادي

- الثلاثاء 9 مايو 2023: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأربعاء 10 مايو 2023: مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

- الخميس 11 مايو 2023: مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

- السبت 13 مايو 2023: مادتي العلوم والهندسة.

- الأحد 14 مايو 2023: مادة الجبر والإحصاء.

ثانيا: طلاب الصف الثاني الإعدادي

- الثلاثاء 9 مايو 2023: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأربعاء 10 مايو 2023: مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

- الخميس 11 مايو 2023: مادتي العلوم، والتربية الدينية.

- السبت 13 مايو 2023: مادتي الجبر والإحصاء، والدراسات الاجتماعية.

- الأحد 14 مايو 2023: مادة اللغة الإنجليزية.