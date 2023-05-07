«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل اليوم

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، أي شكاوى أو مخالفات في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والثاني الثانوي «عام، وتعليم فني».

وكيل «تعليم كفر الشيخ» يطمئن على سير الامتحانات

وأوضح «عبد الله»، في بيان له، أنه اطمأن إلى حُسن سير الامتحانات من خلال تفقده لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة الحميراء الثانوية المشتركة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية،ء لافتاً أنه تفقد مكتبة المدرسة، وشدّد على الفهرسة الإلكترونية للكُتب، كما تابع أعمال امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الثاني الثانوي «عام، وتعليم فني» من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار «عبد الله»، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وتم تطهير كافة اللجان الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان.

توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات

وذكر «عبد الله»، أنه تم توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المُناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، مع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أدى 78 ألف و788 طالب وطالبة في الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي «اللغة العربية، والتربية الدينية»، وأدى 71 ألفا و982 طالبا وطالبة بالصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادتي «اللغة العربية والتربية الدينية»، وأدى 24 ألفا و236 طالباً وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحانات مادة «اللغة العربية»، وأدى 31 ألف و774 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي «تعليم فني» في مادتي «التربية الدينية، والفيزياء العامة» للتعليم الصناعي، ومادتي «الاقتصاد، والمواد الزراعية» للتعليم الزراعي، ومواد «التربية الدينية، واللغة الإنجليزية، ومواطنة حقوق الإنسان» للتعليم الفندقي، ومادتي «التربية الدينية، واللغة الإنجليزية» للتعليم التجاري.