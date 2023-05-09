جبانة الشاطبي تفتح أبوابها أمام المواطنين اليوم.. سعر التذكرة ومواعيد الزيارة

تفتح جبانات الشاطبي الأثرية في الإسكندرية أبوابها أمام المواطنين، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد غلق دام ثلاث سنوات، بسبب تنفيذ مشروع ترميم وحماية وتطوير الجبانات الأثرية الذي قامت به مؤسسة «لفنتيس» القبرصية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية سعر تذكرة دخول جبانات الشاطبي الأثرية ومواعيد العمل بها، تسهيلا على المواطنين لزيارة واحدة من أقدم وأعرق الأماكن الأثرية، وذلك بحسب تصريحات الدكتور خالد أبوالحمد، مدير عام آثار الإسكندرية، لـ«الوطن»، والذي أكد أن أسعار التذاكر لم تزد مثل المواقع الأثرية الأخرى كونه تحت التطوير.

سعر تذكرة دخول جبانات الشاطبي الأثرية

- تذكرة المصري 10 جنيهات.

- تذكرة الطالب المصري 5 جنيهات.

- تذكرة السائح الأجنبي 40 جنيها.

مواعيد دخول جبانات الشاطبي الأثرية

ويتاح زيارة جبانات الشاطبي الأثرية يوميا من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءًا.

وتضمن مشروع ترميم وحماية جبانة الشاطبي ما يلي:

- ترميم جميع أجزاء المقبرة المتعددة، وإحاطة المقبرة والصخرة الأم المدفون فيها بأسوار للحماية وذلك على مساحة 3500 مترمربع، بعدما عانت المقبرة من المياه الجوفية ومياه الأمطار، والتي دخلت في حجرات الدفن بالمقبرة وأسفرت عن طبقة بارتفاع مترين من الركام والطمي والمخلفات.

- إعادة مسار الزيارة واتجاهاتها، والاستفادة منها من خلال إنشاء مركز للزوار مزود بالوسائط المتعددة، لتقديم المعلومات العلمية الأثرية عن المقبرة.

- تزويد الموقع بكافيتريا.

- عمل تطوير وتحديث لكل المباني الحديثة في الموقع، مع إضافة حجرة دخول مزودة بجهاز «X Ray» وحجرة تحكم وبيت للهدايا.

تاريخ جبانات الشاطبي الأثرية

وتعتبر جبانة الشاطبي الأثرية من أقدم المواقع الأثرية المكتشفة بالإسكندرية، ويرجع تاريخها إلى أواخر القرن الرابع وبداية القرن الثالث قبل الميلاد، وتضم الجبانة مقابر الرعيل الأول من المقدونيين والاغريق الذين وفدوا إلى مصر مع الإسكندر الأكبر بطليموس الأول، حيث تولوا مهام تأسيس الإسكندرية لتصبح عاصمة لمصر في ظل حكم البطالمة ومن بعدهم الرومان وتظهر في جبانة الشاطبي أقدم الابتكارات الفنية والمعمارية للإسكندرية التي تعبر عن نشأتها كمدينة كوزموبوليتانية امتد عطاؤها العلمى والفنى لجميع دول وحضارات حوض البحر المتوسط.