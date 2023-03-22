«آثار الإسكندرية» تعلن نجاح تطوير منطقة أبو مينا وإزالة تجمعات المياه

أجرى محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، جولة تفقدية لمنطقة آثار أبو مينا المسجلة ضمن التراث العالمي باليونسكو يرافقة محمد عبد الرسول مدير عام آثار أبو مينا وخالد الصفتي مدير عام شؤون مناطق أبو مينا، لمتابعة كافة مشروعات الصيانة والترميم والتطوير الجاري بالمناطق الأثرية، مؤكداً نجاح عملية التطوير.

مشروع تخفيض المياه الجوفية

وقال محمد متولي في بيان اليوم، إنه تفقد مكونات مشروع تخفيض المياه الجوفية الذي قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وقطاع المشروعات بتنفيذه بنجاح وكفاءة عالية لمنطقة أبو مينا والبالغ مساحتها حوالي 1000 فدان حيث يظهر ذلك من عدم وجود أي تجمعات مياه بالمنطقة الأثرية بالكامل بما فيها قبر القديس مينا.

19 لوحة إرشادية ومعلوماتية

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار، نفذت اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بموقع أبو مينا الأثري، في إطار مشروع تطوير خدمات الزائرين الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة واللوحات التي جرى تركيبها بالموقع بلغ عددها أكثر من 19 لوحة إرشادية ومعلوماتية تتضمن تعريف مسار الزيارة ومعلومات تاريخية وأثرية عن موقع أبو مينا الأثري.

وأشار إلى أنه تم عمل مسارات زيارة لذوي الهمم بما يضمن إتاحة الموقع للسياحة الميسرة يأتي المشروع في إطار حرص الوزارة على تطوير ورفع كفاءة موقع أبو مينا المسجل ضمن التراث العالمي لما تحظى به من أهمية تاريخية وأثرية كبيرة كما تم تفقد المناطق التي تمت إزالة الحشائش منها البالغ مساحتها 5000 م التي أظهرت كافة الشواهد الأثرية للحمام المزدوج ومعاصر النبيذ التي تمت.

موقع أبو مينا الأثري

الجدير بالذكر أن موقع أبو مينا الأثري يقع غرب مدينة الاسكندرية على بعد 12 كم من مدينة برج العرب، ويرجع إلى ما بين القرنين الرابع والسادس الميلادي، وتم تسجيله كموقع أثري طبقًا للقرار رقم 698 في عام 1956، وفي عام 1979 تم تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو.ويعد موقع أبو مينا أهم مراكز الحج المسيحية في مصر والعالم ، ويتكون من بقايا الأسوار الخارجية التي كانت تحيط بالموقع كله، البوابتين الشمالية والغربية وبعض الشوارع المحاطة بصفوف من الأعمدة التي كانت تحمل أسقف.