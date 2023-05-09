خريطة انقطاع الكهرباء اليوم الثلاثاء في الإسماعيلية

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية ومدن القناة عن خريطة انقطاع التيار الكهربائى اليوم الثلاثاء، في مناطق مختلفة من مدينة الإسماعيلية، بسبب أعمال الصيانة في المراكز والقرى ضمن خطة رفع كفاءة شبكات المحافظة.

خريطة انقطاع الكهرباء

وبحسب بيان رسمي منشور علي الصفحة الرسمية للشبكة وصفحة ديوان عام محافظة الإسماعيلية فإنه سيتم قطع التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء في نطاق عمارة الضرائب بحي أول ومساكن الـ 500 وحدة بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث ومنطقة الإرسال بالقنطرة غرب وقوي محركة ومناطق سكنية شرق قناة السويس بمنطقة شرق البحيرات.

كما أعلنت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية انقطاع الكهرباء عن منطقة السبع عمائر والامل بالقنطرة شرق ومنطقة أبو طفيفة بقرية الفردان، مشيرة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي سيتم من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهراً لحين انتهاء أعمال الصيانة.

سبب أعمال الصيانة

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوي بالتزامن مع إعلان شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إجراء عمليات الصيانة الدورية في عدد من المناطق بشكل مستمر قبل ارتفاع درجات الحرارة على المحافظة.

وقالت مصادر مسؤولة في محافظة الإسماعيلية، لـ«الوطن»، إن أعمال الصيانة تستهدف تقوية شبكات الكهرباء في هذه المناطق واستبدال بعض كابلات الكهرباء لعدم تعرض المناطق لانقطاع التيار مع زيادة الأحمال في فصل الصيف.