فريدة سيف النصر: شخصيتي ستكون مختلفة في مسلسل «العمدة»

تعاقدت الفنانة فريدة سيف النصر، على المشاركة في مسلسل «العمدة»، للفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه بدراما رمضان 2023، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

فريدة سيف النصر توضح سبب مشاركتها في مسلسل العمدة

ومن جانبها تقول فريدة سيف النصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تعاقدت فور قراءتها السيناريو، لأنها رأت أن المخرج محمد سامي سيقدمها بطريقة مختلفة، وأنها ستجسد صديقة محمد رمضان المقربة، وأنها ستبدأ تصوير مشاهدها في العمل الأسبوع المقبل.

محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسل العمدة

وأعلن الفنان محمد رمضان بالأمس، عن بدء تصوير مسلسل «العمدة»، حيث نشر صورة رفقة المخرج محمد سامي، والمنتج محمد السعدي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب محمد رمضان على الصورة «بسم الله بدأنا أول أيام تصوير مسلسل العمدة، إنتاج السعدي وجوهر، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.. رمضان يجمعنا.. ثقه في الله نجاح»، ويشارك محمد رمضان في بطولة المسلسل زينة، ومي كساب، والفنان تامر عبد المنعم، والشاب أحمد داش، وفريدة سيف النصر.

تعاون محمد رمضان وفريدة سيف النصر في مسلسل موسى

ويأتي هذا التعاون بين محمد رمضان وفريدة سيف النصر، بعد نجاحهما في مسلسل«موسى»، الذي كانت تدور أحداثه في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسؤولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.