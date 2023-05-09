المشهد الأخير في حياة «إحسان».. زوجها أنهى حياتها بسبب الخلافات

على بعد أمتار قليلة من مركز شرطة ملوي جنوب محافظة المنيا، الجميع منشغل بشراء بعض الأطعمة من داخل الأسواق القريبة، هو مشهد معتاد يومي، حتى قطع تلك المشهد جريمة قتل مروعة حينما اعتدى زوج على زوجته بسبب خلافات بينهما، حيث طعنها 3 طعنات أودت بحياتها وتم نقلها إلى مستشفى ملوي التخصصي، ومنه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مبكية في حادث قتل زوجة

كانت عقارب الساعة تشير الي الرابعة عصر أمس الاثنين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اعتداء زوج على زوجته باستخدام آلة حادة بمركز ملوي، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبيّنت إصابة «إحسان. س» بـ3 طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، بعد اعتداء زوجها «ي. ع» عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية، وتم نقلها إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، إلا أنها توفيت.

خلافات سابقة بينهما السبب

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، حيث خضع المتهم إلى جلسة اعترافات واصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم إلى مسرح الجريمة لتمثيل جريمته وسط انتشار وتعزيزات أمنية لشرح كيفية ارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المجني عليها على خلافات سابقة مع زوجته، ويوم الواقعة حضر المتهم وقرر الانتقام منها، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات 15 يوما، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه، واستدعت أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم.

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي حسين إبراهيم الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.