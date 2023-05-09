فريدة سيف النصر: اوعى تيجي جنب مصر.. إحنا كبار قوي ورجالتنا أسود

أكدت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر أنها تقوم بدور الأم على وسائل التواصل الاجتماعي ولا تتردد في توبيخ أي شخص يتجاوز حدوده، مستغلة أنها في مكانة الأم.

لا أقبل الإساءة لمصر أبدًا

وقالت فريدة سيف النصر خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» إنها لا تقبل الإساءة لمصر أبدًا، معتبرة أنها من المحاذير بالنسبة لمتابعيها وجمهورها قائلة «أوعي تيجي جنب مصر بأي شكل من الأشكال لا احنا كبار قوي وحلوين قوي ورجالتنا أسود ولسه كنت بقول من كام يوم في عز الزيطة طلعنا جاسوس أيام الثورة وأنا بتكلم كلام حق ربنا وأنا مش هموت غير مرة واحدة».

وأضافت فريدة سيف النصر «إحنا عايشين في الماضي وربنا قال لقد أتى أمر الله وأتى أمر الله من زمان والمستقبل بتاعنا ماضي واحنا عايشين في الماضي والمستقبل بتاعنا ماضي لأن ربنا عارف لحد ما نموت».

وتابعت: «إحنا كلنا ساكنين قانون جديد وبتسكن في فيلا أو قصر أو بيت وبتشطبه وغيرك بياخدها منك».