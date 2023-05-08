أوكرانيا: القوات الروسية قصفت «خيرسون» 42 مرة في يومٍ واحد

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن القوات الروسية قصفت الإقليم 42 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية وأطلقت 282 قذيفة، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.

وذكر «بروكودين» في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية، أن القوات الروسية أطلقت النار 7 مرات على خيرسون واستهدفت المدينة بالمدفعية الثقيلة وقاذفات صواريخ جراد المتعددة والدبابات والطائرات دون طيار والمروحيات العسكرية.

بروكودين: القوات الروسية استهدفت خيرسون بالمدفعية الثقيلة

وأضاف المسئول الأوكراني أن قذائف العدو استهدفت مناطق سكنية في بلدات المنطقة وأراضي أحد مصانع خيرسون، فيما قامت السلطات المحلية بإجلاء 7 أشخاص من الأراضي المحررة في منطقة خيرسون في اليوم السابق.