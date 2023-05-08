أوكرانيا: روسيا تغلق ممر تصدير الحبوب مرة أخرى

ذكرت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية في أوكرانيا، اليوم، أنّ روسيا رفضت تسجيل وتفتيش السفن المبحرة عبر ممر الحبوب لدخول المواني البحرية الأوكرانية.

روسيا توقف مبادرة الحبوب

وأضافت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «يوكينفورم» الأوكرانية، أنّ روسيا أوقفت مرة أخرى مبادرة الحبوب برفضها تسجيل السفن للدخول وإجراء عمليات تفتيش، مشيرة إلى أنّ هذا النهج يتعارض تماما مع شروط الاتفاقية الحالية.

وأكدت أنّ السياسة الهدامة لروسيا تجعل من المستحيل وضع خطة تفتيش وفق إجراءات مركز التنسيق المشترك، الذي ينص على الموافقة اليومية على خطة التفتيش من قبل جميع الأطراف.

90 سفينة تفتيش في الانتظار

وتنتظر 90 سفينة التفتيش في المياه الإقليمية التركية، من بينها 62 سفينة سيتم تحميلها، وتم تعليق عمليات التفتيش على كل من الأسطول الوارد والصادر.

ومن جهة أخرى، أعلنت منظمة أوديسا الإقليمية التابعة لجمعية الصليب الأحمر الأوكراني أن مستودعا به مساعدات إنسانية من جمعية الصليب الأحمر الأوكراني تم تدميره بالكامل في منطقة أوديسا نتيجة قصف صاروخي.

وذكر المكتب الإعلامي للمنظمة، في بيان، أنه نتيجة قصف صاروخي في منطقة أوديسا وقع اليوم، تم تدمير المستودع المستأجر لمنظمة أوديسا الإقليمية التابعة لجمعية الصليب الأحمر الأوكراني بمساحة 1000 متر مربع بشكل كامل، مشيرًا إلى أن النيران دمرت المساعدات الإنسانية لمنطقة أوديسا في المستودع.

وأضاف البيان أنه تم تعليق تقديم المساعدات الإنسانية وأنشطة بعض مشاريع منظمة أوديسا الإقليمية للصليب الأحمر الأوكراني.

كما أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن القصف الصاروخي أدى أيضا إلى تدمير مركز ترفيهي في المنطقة، ما أدى لتضرر عدة قواعد مجاورة وأكثر من 20 منزلًا ريفيًا، ومقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

هجوم صاروخي للقوات الروسية

وكانت القوات الروسية شنّت هجومًا صاروخيًا على منطقة أوديسا من طائرات طيران استراتيجية بصواريخ روسية من نوع (Kh-22) أصابت مستودعاً لشركة أغذية ومنطقة ترفيهية على ساحل البحر الأسود، ما أسفر إلى مقتل حارس أمن المستودع.